أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف محطة" كريفوي روغ " للطاقة الحرارية في مقاطعة دنيبروبتروفسك والتي تدعم عمل المؤسسات العسكرية الصناعية في أوكرانيا.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها أنه تم استهداف سفينة شحن جاف في البحر الأسود في منطقة أوديسا كانت تنقل معدات عسكرية وشحنات ذات استخدام مزدوج للقوات الأوكرانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم أيضا قصف محطة كهرباء فرعية في مقاطعة ريفني تُستخدم لتزويد مؤسسات الصناعات العسكرية في أوكرانيا بالكهرباء.

كما نجحت الدفاع الروسية في تدمر 275 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.