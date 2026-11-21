لم تعد العناية بالشعر تقتصر على استخدام الشامبو والبلسم والماسكات لترطيب الخصلات ومنحها مظهرًا لامعًا، بل أصبح الاهتمام بصحة فروة الرأس من الاتجاهات المهمة في عالم العناية بالشعر، خاصة مع زيادة الوعي بدورها في نمو الشعر ومظهره وكثافته.

وتعتمد الفكرة الجديدة على التعامل مع فروة الرأس باعتبارها امتدادًا لجلد الجسم يحتاج إلى التنظيف والترطيب والعناية المناسبة، بدلًا من التركيز على أطراف الشعر فقط، وهو ما جعل كثيرًا من خبراء العناية بالشعر يسلطون الضوء على أهمية اختيار المنتجات وفقًا لطبيعة الفروة واحتياجاتها، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

لماذا أصبحت العناية بفروة الرأس مهمة؟

شعر

تحتوي فروة الرأس على بصيلات الشعر والغدد الدهنية والعرقية، كما تتراكم عليها بقايا مستحضرات التصفيف والدهون وخلايا الجلد الميتة، وقد يؤدي عدم تنظيفها بصورة مناسبة إلى الشعور بالحكة أو ظهور القشرة أو زيادة الدهون لدى بعض الأشخاص.

وتختلف احتياجات فروة الرأس من شخص لآخر، فهناك فروة دهنية تنتج كميات أكبر من الزيوت، وأخرى جافة قد تعاني من الحكة والشد، بينما توجد فروة حساسة تتأثر بالعطور والمواد المنظفة القوية.

ولهذا فإن اختيار روتين موحد لجميع أنواع الشعر ليس بالضرورة الحل الأفضل، بل يجب مراعاة طبيعة الفروة وحالة الشعر نفسه.

5 خطوات للعناية بفروة الرأس بطريقة صحيحة

1. اختيار الشامبو المناسب

تبدأ العناية بفروة الرأس باختيار شامبو يتناسب مع طبيعتها، فالفروة الدهنية قد تحتاج إلى تنظيف منتظم لإزالة الدهون الزائدة، بينما تحتاج الفروة الجافة أو الحساسة إلى منتجات لطيفة لا تسبب تهيج الجلد.

ولا توجد قاعدة واحدة تحدد عدد مرات غسل الشعر لجميع الأشخاص، إذ يعتمد الأمر على كمية الدهون وطبيعة الشعر ومستوى النشاط اليومي.

2. عدم إهمال تنظيف الفروة

قد تتراكم بقايا الزيوت والكريمات ومنتجات التصفيف على فروة الرأس، لذلك من المهم غسلها جيدًا دون استخدام الأظافر أو فرك الجلد بعنف.

ويمكن تدليك الفروة بأطراف الأصابع أثناء غسل الشعر للمساعدة على توزيع الشامبو وتنظيف الجلد بلطف.

3. استخدام المقشرات بحذر

انتشرت منتجات تقشير فروة الرأس التي تستهدف إزالة الخلايا الميتة وتراكمات المنتجات، لكنها ليست ضرورية للجميع.

وقد يؤدي الإفراط في استخدامها إلى الجفاف والتهيج، خاصة لدى أصحاب الفروة الحساسة أو المصابين بالتهابات جلدية، لذلك يجب اختيار المنتجات المناسبة وعدم المبالغة في التقشير.

4. الاهتمام بترطيب الفروة

لا يعني ظهور الدهون أن فروة الرأس لا تحتاج إلى العناية، فبعض الأشخاص يعانون من جفاف الجلد رغم وجود شعر دهني.

ومن المهم التمييز بين الزيوت الطبيعية التي تفرزها الغدد الدهنية وبين الترطيب الذي تحتاج إليه البشرة، مع تجنب وضع الزيوت الثقيلة على الفروة إذا كانت تسبب انسدادًا أو تهيجًا.

5. الانتباه إلى علامات الالتهاب

الحكة المستمرة والقشور الكثيفة والاحمرار والألم ليست مشكلات تجميلية فقط، فقد تكون مرتبطة بالتهاب الجلد الدهني أو الصدفية أو الحساسية تجاه أحد مستحضرات الشعر.

وفي هذه الحالة لا يكفي تغيير الشامبو أو استخدام الوصفات المنزلية، بل يفضل مراجعة طبيب الجلدية لتحديد السبب والعلاج المناسب.

هل العناية بفروة الرأس تساعد على زيادة كثافة الشعر؟

تساعد صحة فروة الرأس على توفير بيئة مناسبة لنمو الشعر، كما أن علاج الالتهابات والقشرة الشديدة قد يقلل بعض المشكلات المرتبطة بتساقط الشعر.

لكن يجب الانتباه إلى أن تنظيف الفروة أو استخدام المقشرات لا يضمن زيادة كثافة الشعر، لأن التساقط قد يرتبط بعوامل وراثية أو هرمونية أو نقص بعض العناصر الغذائية أو اضطرابات الغدة الدرقية.

أخطاء يجب تجنبها أثناء العناية بفروة الرأس

من أبرز الأخطاء استخدام الزيوت العطرية المركزة مباشرة على الجلد، والإفراط في تقشير الفروة، وتأخير غسل الشعر رغم تراكم الدهون، واستخدام منتجات غير مناسبة لنوع البشرة.

كما أن تدليك الفروة بعنف أو استخدام وصفات تحتوي على مواد مهيجة قد يؤدي إلى زيادة الحساسية بدلًا من تحسين صحة الجلد.