شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وسط حالة من الترقب والحذر بين المواطنين بشأن اتجاهات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، نصح المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، الراغبين في الشراء باستغلال التراجعات الحالية، مؤكدًا أن الوقت مناسب للشراء، ولكن مع ضرورة تقسيم المشتريات على مراحل وعدم التسرع في اتخاذ القرار.

شعبة الذهب: الشراء على مراحل أفضل من انتظار تحركات الأسعار

وأكد هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، أن الوقت الحالي جيد لشراء الذهب، مشددًا على أهمية الشراء التدريجي وعدم الاندفاع وراء التحركات اليومية للأسعار، في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأوضح أن المتغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية تتسم بالسرعة والعنف، ما يجعل من الصعب توقع تأثيراتها على أسعار الذهب بصورة دقيقة، لافتًا إلى أن المعدن الأصفر شهد في فترات سابقة موجات من الهبوط أعقبتها ارتفاعات جديدة.

الاستثمار في الذهب طويل الأجل وليس للمكاسب السريعة

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الاستثمار في المعدن الأصفر يجب أن يكون على المدى الطويل، وليس بهدف تحقيق مكاسب سريعة، موضحًا أن التضخم وارتفاع الأسعار، إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات العالمية، تؤثر في حركة السوق وتزيد من صعوبة التنبؤ باتجاهات الأسعار.

وأضاف أن حركة البيع والشراء في السوق المحلية تشهد حالة من التوازن، في ظل ترقب المواطنين وترددهم في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع انتظارًا لاتضاح الرؤية خلال الفترة المقبلة، داعيًا الراغبين في الشراء إلى التحلي بالصبر وعدم الانسياق وراء التقلبات اللحظية.

تراجع سعر الذهب عيار 21 بأكثر من 125 جنيهًا خلال أسبوع

وعلى مستوى الأسعار، واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات الجمعة 20 نوفمبر 2026، ليسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، نحو 5670 جنيهًا للشراء و5620 جنيهًا للبيع، فاقدًا أكثر من 125 جنيهًا منذ بداية الأسبوع الجاري.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6480 جنيهًا للشراء و6422 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 5940 جنيهًا للشراء و5887 جنيهًا للبيع.

كما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 4860 جنيهًا للشراء و4817 جنيهًا للبيع، وسط استمرار حالة الترقب في الأسواق المحلية لتحركات الأسعار خلال الأيام المقبلة.