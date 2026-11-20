استقر سعر أشهر أعيرة الذهب في أول تعاملات له اليوم الجمعة 20-11-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأشهر سعر ذهب

وجاء آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارًا 5710 جنيها للشراء و 5660 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وسجلت تداولات الذهب في معظم الأعيرة الذهبية؛ ثباتًا من دون تغيير بعد تحرك طفيف أمس.

تحركات الذهب

فقد سعر جرام الذهب أكثر من265 جنيها في المتوسط خلال تعاملات الأسبوع الجاري لكنه زاد 10 جنيهات قبل انتهاء التداولات أمس الخميس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر المعدن الأصفر في آخر تحديث له 5710 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6525 7جنيها للشراء و6468 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 5982 جنيها للشراء و 5929 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5710 جنيها للشراء و 5660 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 4894 جنيها للشراء و 4851 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3806 جنيها للشراء و 3773 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 3678 دولار للشراء و 3677 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 45.68 ألف جنيه للشراء و 45.28 ألف جنيه للبيع.

الذهب في السوق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها في أكثر من عام، مع ترقب المستثمرين تصريحات مسؤولي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحصول على مؤشرات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 3,743.26 دولار للأوقية، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 3,744.30 دولار.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، قال مجلس الاستثمار العالمي للبلاتين، إن سوق البلاتين العالمية ستعود إلى تسجيل عجز في المعروض العام المقبل، مدفوعة بارتفاع الطلب على السبائك والعملات وتراجع التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالبلاتين.

وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.6% إلى 45.27 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 1,373.35 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 954.60 دولار للأوقية.

وأظهر محضر اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي امس الأربعاء أن مسؤولي البنك رأوا الشهر الماضي تزايد مخاطر اضطرارهم إلى تكثيف جهودهم للسيطرة على التضخم، رغم اتفاقهم على إبقاء أسعار الفائدة مستقرة في الوقت الحالي.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار إنه يميل إلى دعم تشديد السياسة النقدية في ظل استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

بدوره، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن البنك المركزي الأمريكي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة لمواجهة التضخم، سواء عبر رفع الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر، أو من خلال الإشارة إلى وتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة خلال 2027.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ 90% لرفع الفائدة الأمريكية بمقدار 0.25 نقطة مئوية في ديسمبر، مقابل احتمال يبلغ 10% لرفعها بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وفق أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدًا، ما يقلل جاذبيته مقارنة بالأصول التي تحقق عوائد.

وقال محللون، إن هبوط الذهب إلى ما دون مستوى 3,800 دولار قد يعزز المعنويات السلبية تجاه المعدن، في ظل استمرار ضعف الطلب على الشراء وارتفاع مخاطر حدوث مزيد من عمليات التصفية مع استمرار التراجع.