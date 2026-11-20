اعتُقل رجل من مدينة فريسنو الأمريكية، بعد اتهامه بتهديد عدد من الأطفال داخل مسجد بمدينة سان خوسيه.

تهديد عدد من الأطفال داخل مسجد



وألقت الشرطة القبض على هيكتور لوبيز، البالغ من العمر 38 عامًا، في 12 نوفمبر، على خلفية اتهامه بتوجيه تهديدات جنائية إلى مجموعة من القُصّر داخل مركز إيفرجرين الإسلامي، وفقًا لشرطة سان خوسيه.



وأظهرت التحقيقات الأولية أن لوبيز دخل مكان العبادة، وهدد الأطفال، ثم فر من موقع الحادث بسيارة قبل وصول الشرطة.



وقالت الشرطة إن ضباط الدوريات، بمساعدة محللي مركز الاستخبارات في الوقت الفعلي التابع لشرطة سان خوسيه، تمكنوا من استخدام كاميرات قراءة لوحات السيارات الآلية لتحديد موقع السيارة التي كان يستقلها المشتبه به بسرعة.



وتم تحديد هوية لوبيز والعثور عليه لاحقًا، قبل إيداعه سجن مقاطعة سانتا كلارا الرئيسي، بتهمة توجيه تهديدات جنائية.



ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها المسجد لتهديدات، ففي نوفمبر 2016، كان المسجد واحدًا من ستة مراكز إسلامية في ولاية كاليفورنيا تلقّت رسائل تهديد، بحسب ما أفادت به صحيفة SFGate.



وذكرت التقارير أن الرسالة أشارت إلى الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، وزعمت أنه سيفعل بالمسلمين ما فعله هتلر باليهود.



ودعت زهرة بيلو، المديرة التنفيذية للفرع المحلي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) في منطقة خليج سان فرانسيسكو، مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى التحقيق في التهديدات.



وتواصلت صحيفة كاليفورنيا بوست مع مركز إيفرجرين الإسلامي وشرطة سان خوسيه للحصول على مزيد من التعليقات بشأن الواقعة.