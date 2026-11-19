تعد البطاطس بالجبنة من الوصفات السهلة واللذيذة التي يمكن تقديمها كوجبة خفيفة أو طبق جانبي على مائدة الطعام، فهي تجمع بين شرائح البطاطا المشوية ومزيج الجبنة والطماطم والبقدونس، مع نكهة الزعتر وزيت الزيتون التي تضيف مذاقًا مميزًا.

وقدمت الشيف نورا السادات طريقة تحضير البطاطس بالجبنة بمكونات بسيطة وخطوات سريعة، لتتمكني من إعدادها في المنزل وتقديمها ساخنة.

طريقة عمل البطاطس بالجبنة

طريقة عمل البطاطس بالجبنة

مقادير البطاطس بالجبنة:

ـ شرائح بطاطس مشوية.

- جبنة حادقة.

- طماطم مقطعة مكعبات.

- بقدونس مفروم.

- زيت زيتون.

- زعتر جاف.

- ملح وفلفل أسود.

- شطة ناعمة حسب الرغبة.

طريقة عمل البطاطس بالجبنة

طريقة تحضير البطاطس بالجبنة:

ـ في وعاء مناسب، اخلطي الجبنة مع مكعبات الطماطم والبقدونس المفروم.

ـ أضيفي زيت الزيتون والزعتر الجاف والملح والفلفل الأسود والشطة.

ـ قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس ويصبح خليط الجبنة جاهزًا.

طريقة عمل البطاطس بالجبنة

ـ وزعي خليط الجبنة على شرائح البطاطس المشوية.

ـ يمكن إدخال البطاطس إلى الفرن لبضع دقائق حتى يحمر الوجه ويصبح أكثر شهية.

ـ قدمي البطاطس بالجبنة ساخنة، واستمتعي بمذاقها المميز.