تحتفل الفنانة منى زكى، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، بعيد ميلادها الـ50، وسط اهتمام كبير من جمهورها ومحبيها، الذين حرصوا على متابعة أحدث ظهور لها والتفاعل مع صورها وإطلالاتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفى هذا التقرير نستعرض مجموعة من الصور التي تكشف أناقة منى زكي وذوقها المميز في اختيار الأزياء، إذ استطاعت أن تلفت الأنظار بإطلالات تجمع بين البساطة والرقي، مع لمسات عصرية تبرز شخصيتها.

أحدث إطلالات منى زكي..

وخلال أحدث ظهور لها، اختارت منى زكي اللون البني الداكن في إطلالة جمعت بين الكلاسيكية والعصرية، وظهرت بتصميم أنيق بأكتاف مكشوفة، مع تسريحة شعر منسدلة بتموجات ناعمة ومكياج هادئ أبرز ملامحها، كما أكملت إطلالتها بأقراط لافتة أضافت لمسة من الأناقة.

وفي ظهور آخر، تألقت منى زكي بإطلالة بنية اعتمدت فيها على التطريزات اللامعة والساتان، من خلال قطعة علوية مزينة بالخرز والترتر مع سروال واسع باللون نفسه، لتجمع بين الفخامة والراحة في اختيارها.

إطلالات منى زكي بين البساطة والأناقة

وتتميز اختيارات منى زكي في كثير من المناسبات بالاعتماد على المكياج الهادئ والألوان المتناسقة، كما تحرص على تنويع تسريحات شعرها بين الشعر المنسدل والتموجات الطبيعية، وهو ما يمنح إطلالاتها طابعا متجددا.

وتظل منى زكي واحدة من النجمات اللاتي تحظى إطلالاتهن باهتمام الجمهور، سواء في المناسبات الفنية أو جلسات التصوير، لتتحول صورها باستمرار إلى مادة يتداولها محبو الموضة والجمال.



