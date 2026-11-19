كشف محمد رضا بوبو، لاعب سيراميكا كليوباترا، كواليس اقترابه من الانتقال إلى النادي الأهلي، خلال فترة وجود السويسري مارسيل كولر على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر، مؤكدًا أنه أنهى الاتفاق على جميع التفاصيل قبل أن تتعثر الصفقة بسبب قرار إدارة فيوتشر السابق ببيعه إلى بيراميدز.

وقال بوبو، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «كنت قد وقعت وأنهيت كل الأمور مع الأهلي وقت وجود كولر مديرًا فنيًا، لكن إدارة فيوتشر قررت بيعي لبيراميدز».

وأضاف: «أنهيت كل شيء مع أمير توفيق ووقعت بالفعل، لكن الأمور لم تتم، وكان عقدي لا يزال مستمرًا مع فيوتشر، لذلك كان قرار رحيلي في يد النادي».

بوبو يتحدث عن تجربته مع بيراميدز

وتطرق لاعب سيراميكا كليوباترا إلى تجربته مع بيراميدز، مؤكدًا أنها كانت محطة مميزة في مسيرته الكروية، بعدما قضى ثلاث سنوات داخل النادي وحقق خلالها عددًا من البطولات.

وقال: «قضيت 3 سنوات مميزة مع بيراميدز، وحصلت على بطولات، وكانت تجربة مميزة مع نادٍ كبير».

سبب خلاف بوبو مع يورتشيتش

وتحدث بوبو عن أسباب ابتعاده عن المشاركة مع بيراميدز، موضحًا أن المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لم يكن مقتنعًا بأسلوب لعبه، وهو ما دفعه إلى عدم الرغبة في العودة إلى الفريق بعد انتهاء إعارته لسيراميكا كليوباترا.

واختتم تصريحاته قائلًا: «يورتشيتش لم يكن مقتنعًا بأسلوب لعبي، وعندما خرجت إعارة لسيراميكا لم أكن أريد العودة إلى بيراميدز، وهذا كان سبب خلافي مع المدرب. طالما أنك لست مقتنعًا بي، دعني أرحل، لأنني أريد اللعب والتواجد مع المنتخب».