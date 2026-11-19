كشف وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، تفاصيل أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات حقوق الرعاية الخاصة بالإيفواري موري توريه، لاعب الفريق، لصالح ناديه السابق في كوت ديفوار، موضحًا حقيقة الموقف والإجراءات التي اتخذتها إدارة النادي لإنهاء الأزمة.

غزل المحلة

وقال خليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "إيقاف القيد جاء بسبب مستحقات حقوق الرعاية الخاصة باللاعب الإيفواري موري توريه لصالح ناديه السابق في كوت ديفوار، واللاعب موجود معنا في الفريق ويشارك بشكل طبيعي".

وأضاف: "وصلنا إخطار من اتحاد الكرة منذ حوالي 10 أيام بوجود مستحقات رعاية للنادي السابق، وكان المطلوب سداد مبلغ 13 ألف دولار، بالإضافة إلى 10 آلاف دولار على دفعتين، وقمنا بتحويل المبالغ المطلوبة من خلال حساب حقوق الرعاية في اتحاد الكرة".

وتابع: "فوجئت بحدوث إيقاف القيد رغم أن الإخطار وصل منذ فترة قصيرة، ولم يكن هناك إخطار سابق يوضح الإجراءات المطلوبة، لكننا تحركنا فورًا وقمنا بتحويل المبلغ، وأعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها".

وأوضح: "لا توجد مشكلة كبيرة في هذا الملف، لكنني شعرت أن الموضوع أخذ حجمًا أكبر من اللازم، وحرصت على توضيح التفاصيل للجمهور، لأن جماهير غزل المحلة تحب النادي بشدة، ومن الطبيعي أن تقلق عندما تسمع عن وجود أزمات".

وتحدث رئيس غزل المحلة عن الأزمات المالية التي واجهت النادي في بداية فترة توليه المسؤولية، قائلًا: "عندما توليت رئاسة النادي منذ حوالي 3 سنوات، كان الفريق في دوري المحترفين، وكانت هناك أزمة قيد بقيمة 150 ألف دولار، وكان يجب سداد المبلغ خلال شهر حتى نتمكن من استكمال إجراءات القيد".

وأضاف: "تدخلت وقتها وضمنت توفير مبلغ 150 ألف دولار من خلال إحدى الشركات القريبة، ونجحنا في حل الأزمة، وتمكنا من الصعود إلى الدوري الممتاز".

وشدد: "نحن حريصون جدًا في التعامل مع اللاعبين الأجانب، ولا توجد لدينا أي مشكلات معهم، والأزمة الحالية تتعلق بحقوق الرعاية، وهي حقوق مستحقة للنادي السابق للاعب، مثل حقوق الرعاية التي يحصل عليها غزل المحلة من الأندية الأخرى".