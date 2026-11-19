مع اقتراب موسم الجمعة البيضاء، تستعد المتاجر الإلكترونية لإطلاق مجموعة كبيرة من التخفيضات والعروض على الملابس والأجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية، وهو ما يدفع الكثير من المستهلكين إلى الاستفادة من الخصومات وشراء احتياجاتهم بأسعار أقل.

لكن في المقابل، قد تتحول بعض العروض إلى وسيلة لجذب المستهلكين من خلال تخفيضات غير حقيقية أو إعلانات مضللة، لذلك من المهم الانتباه إلى بعض التفاصيل قبل إتمام عملية الشراء، لتجنب إهدار الأموال أو الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.

نصائح للتسوق أونلاين خلال الجمعة البيضاء..

1- مقارنة الأسعار قبل الشراء

لا تنخدعي بنسبة الخصم المكتوبة على المنتج، واحرصي على مقارنة سعره في أكثر من متجر إلكتروني، فقد يكون السعر المعلن بعد التخفيض قريبا من سعره الأصلي في متاجر أخرى.

2- التأكد من السعر الأصلي للمنتج

بعض المتاجر قد تعرض سعرا قديما مرتفعا لإظهار أن الخصم كبير، لذلك يفضل متابعة أسعار المنتجات قبل موسم التخفيضات بوقت كاف، للتأكد من أن العرض حقيقي.

3- الشراء من المتاجر الموثوقة

احرصي على التعامل مع المواقع الرسمية للعلامات التجارية والمتاجر المعروفة، وتجنبي الروابط مجهولة المصدر التي تصل عبر الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي.

4- قراءة تقييمات العملاء

قبل شراء أي منتج، اطلعي على تجارب المشترين السابقين، واهتمي بالتعليقات التي تتحدث عن جودة المنتج والتغليف وسرعة التوصيل ومدى مطابقته للصور المعروضة.

5- مراجعة سياسة الاستبدال والاسترجاع

من الضروري معرفة شروط الاسترجاع والاستبدال قبل الدفع، خاصة عند شراء الملابس والأحذية ومستحضرات التجميل، حتى لا تواجهي مشكلة في حالة وصول منتج غير مناسب أو تالف.

المصدر.. وفقا لإرشادات جهاز حماية المستهلك