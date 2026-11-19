أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية إنذارًا باللون الأحمر بشأن الحالة المناخية في العاصمة المقدسة (مكة المكرمة)، محذرًا من هطول أمطار غزيرة وتقلبات جوية شديدة.

وتفاعلت إمارة منطقة مكة المكرمة والجهات المعنية بنشر التنبيهات الفورية لدعوة السكان والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر.

تضمنت التحذيرات الصادرة ليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 استمرار الحالة المطرية حتى الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، مع توقع استمرار فرص الأمطار الرعدية المتفرقة يوم الخميس، وتشمل أبرز الظواهر الجوية،

أمطار غزيرة وسيول، حيث تساقطت كميات كبيرة من الأمطار تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.



وكذلك هبوب رياح نشطة وهابطة تؤدي إلى انعدام شبه تام في مدى الرؤية الأفقية.

و صواعق وبَرَد من نشاط للسحب الرعدية المصحوبة بصواعق وتساقط لحبات البَرَد.



و تمتد التنبيهات بدرجات متفاوتة لتشمل محافظات أخرى في المنطقة مثل القنفذة، والليث، والعرضيات، وأضم، والكامل، مع أمطار خفيفة متوقعة على جدة ورابغ وخليص.

وجددت المديرية العامة للدفاع المدني دعوتها للمواطنين والمقيمين والمعتمرين بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة خلال الحالة الجوية.



وطالبت بالبقاء في أماكن آمنة وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى أثناء ذروة الهطول والرياح.



و الابتعاد عن تجمعات المياه، وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول والمناطق المنخفضة، وتجنب المجازفة بعبورها بالمركبات.



و متابعة القنوات الرسمية والاعتماد على التحديثات اللحظية الصادرة عن نظام الإنذار المبكر التابع للأرصاد وحسابات الدفاع المدني وإمارة المنطقة.