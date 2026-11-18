نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عبر حسابها على منصة «إكس»، مقتطفات من صفحات قالت إنها من مذكرات والدها، تضمنت مواقف بشأن إيران والحرب على العراق، والعلاقات العربية، ومستقبل العراق.

كان من ضمن ما نشرته، من المذكرات، حديثًا منسوبًا إلى صدام حسين عن المخاطر الإيرانية.

قال صدام حسين أنه حذر دول الخليج قبل الحرب من مخاطر قال إنها تستهدف اقتطاع الجزء الشرقي من السعودية، متسائلًا عن موقف الولايات المتحدة من هذا الاتجاه، ومعتبرًا أن إسرائيل لا تريد قيام دولة عربية قوية.

إشادة بمصر

أعرب صدام حسين، وفق المقتطفات المنشورة، عن ارتياحه للمواقف السعودية والمصرية والأردنية من الحرب على لبنان.

قائلا: «الآن، أنا مرتاح للموقف السعودي والمصري والأردني من الحرب على لبنان، فعندما يكون القادة العرب بعيدين عن المشكلة، يعطون إيران مجالا للتدخل في الشأن العربي، ويبقى العرب على الهامش.. الوضع الشعبي العربي ممتاز، والوضع الرسمي العربي بدأ يتحرك بشكل جيد بعد مقاومة الاحتلال في العراق والأمة لا نخاف عليها. كان العراق مهددا بالإرهاب قبل الغزو والاحتلال، سواء ما يسمونه الإرهاب السني أو الإرهاب الإيراني.».

العراق والوحدة العربية



وتطرق الرئيس العراقي الراحل في المذكرات إلى الأوضاع في العراق، معتبرًا أن الوضع الشعبي العربي جيد، وأن المواقف الرسمية العربية بدأت تتحرك بصورة إيجابية بعد مقاومة الاحتلال في العراق، معربًا عن ثقته في قدرة الأمة العربية على مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن العراق كان مهددًا بالإرهاب قبل الغزو والاحتلال، سواء ما وصفه بالإرهاب السني أو الإرهاب الإيراني، كما تحدث عن دور العراق في مواجهة ما اعتبره تهديدات تستهدف المنطقة العربية.

وفي حديثه عن موقع العراق في المنطقة، اعتبر صدام حسين أن قوة الجبهة العراقية تمثل عاملًا مهمًا في حماية الوطن العربي، مشيرًا إلى أن العراق يتحمل الصدمات التي تستهدف المنطقة، ووصفه بأنه «الصدر الذي يكسر السهام الموجهة إلى العرب».