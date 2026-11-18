قالت الإعلامية إنجي عهدي، إنّ إنفيديا نجحت في اجتياز أحد أهم الاختبارات أمام المستثمرين، بعدما كشفت نتائجها المالية عن استمرار الزخم الاستثنائي لطفرة الذكاء الاصطناعي، لكنها لم تنجح بعد في تبديد المخاوف المتعلقة بمستقبل قيادتها وحوكمة الشركة.

وأضافت، في شرح تفصيلي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أنّ الشركة سجلت إيرادات بلغت حوالي 115 ملياراً و800 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري، بنمو سنوي تجاوز 100%، فيما بلغت إيرادات مراكز البيانات وحدها حوالي 107 مليارات و600 مليون دولار، في تأكيد على استمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وتابعت، أنّ المفاجآت لم تتوقف عند النتائج الفعلية، إذ توقعت الشركة ارتفاع إيراداتها إلى نحو 130 مليار دولار في الربع المقبل، متجاوزة تقديرات الأسواق، لكن الأرقام القياسية لم تنهي حالة القلق التي تسيطر على المستثمرين، بعدما تحولت أزمة رحيل المؤسس والرئيس التنفيذي جينسون هوانغ إلى اختبار حقيقي لاستقرار الشركة، وسط تقارير عن تحقيقات ومراجعات تتعلق بالحوكمة وشبهات أمنية.

وأردفت، أنّ المخاوف تتجاوز مسألة اختيار رئيس تنفيذي جديد؛ فالمستثمرون يريدون ضمانات بشأن استمرار الاستراتيجية التي جعلت إنفيديا في قلب صناعة الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على الحفاظ على تفوقها التكنولوجي وإدارة علاقاتها التجارية في ظل القيود الأمريكية على تصدير الرقائق إلى الصين. كما تظل تساؤلات بشأن استدامة الإنفاق الاستثماري الضخم على مراكز البيانات قائمة.

ثقة المستثمرين في قوة أعمال إنفيديا

وواصلت: "هنا تتضح المفارقة؛ إنفيديا أثبتت قدرتها على بيع منتجاتها وتحقيق أرباح استثنائية، لكنها لم تثبت بعد أن منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها قادرة على تحقيق عوائد توازي حجم الأموال التي تضخ فيها؛ فالأرباح القياسية قد تعزز ثقة المستثمرين في قوة أعمال إنفيديا، لكن استعاده الثقة الكاملة تتطلب أكثر من أرقام جيدة، تتطلب قيادة مستقرة وحوكمة قويه ونموذج أعمال قادر على الاستمرار".