في مفاجأة لجماهير الكرة المصرية، غاب النجم محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ضمن جوائز جلوب سوكر 2026، التي أعلنت عنها اللجنة المنظمة اليوم الأربعاء 18 نوفمبر.

وضمت القائمة 26 لاعبًا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، في ظل منافسة قوية بين نجوم الأندية الأوروبية الكبرى، بينما لم يظهر اسم قائد منتخب مصر محمد صلاح، الذي تواجد ضمن قائمة المرشحين في النسخة الماضية.

موعد حفل جوائز جلوب سوكر 2026

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز جلوب سوكر يوم 28 ديسمبر المقبل، في مدينة دبي الإماراتية، بحضور نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، للإعلان عن الفائزين بمختلف الفئات.

أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

وشهدت القائمة حضورًا لافتًا لنجوم باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ، إلى جانب عدد من أبرز نجوم الدوريات الأوروبية.

ومن بين الأسماء المرشحة كيليان مبابي ولامين يامال وجود بيلينجهام وهاري كين وليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي وإيرلينج هالاند، بالإضافة إلى برونو فيرنانديز وفيتينيا وخفيتشا كفاراتسخيليا.

كما ضمت القائمة عددًا من اللاعبين الذين قدموا مستويات بارزة خلال الموسم، وسط ترقب لمنافسات التصويت الجماهيري التي تسبق الإعلان عن الفائزين.

غياب محمد صلاح عن سباق الجائزة

ويأتي غياب محمد صلاح عن ترشيحات جائزة أفضل لاعب في العالم ليكون أحد أبرز الأحداث المصاحبة لإعلان قوائم جلوب سوكر 2026، خاصة أن النجم المصري كان حاضرًا في ترشيحات النسخة السابقة.

ومن المنتظر أن تتجه الأنظار إلى التصويت الجماهيري والمراحل النهائية لاختيار الفائزين، قبل حفل التتويج المرتقب في دبي يوم 28 ديسمبر.