شهد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب توقيع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية اتفاقية تعاون مع شركة Avis Egypt، إحدى شركات مجموعة عز العرب، لتوفير خدمات النقل السياحي "الليموزين" المجانية لعملاء درجة رجال الأعمال على عدد من الرحلات الدولية التي تشغلها مصر للطيران.

وتأتي هذه الشراكة في ضوء استراتيجية مصر للطيران نحو تعزيز مزايا السفر لعملائها وتقديم خدمات مبتكرة تدعم مكانتها كإحدى شركات الطيران الرائدة في المنطقة من خلال توفير تجربة سفر أكثر راحة وسلاسة تمتد إلى ما بعد الرحلة الجوية، حيث سيستفيد عملاء درجة رجال الأعمال من خدمة النقل السياحي المجانية من وإلى المطارات المختارة بالعديد من الوجهات الدولية.

هذا وقد قام بالتوقيع ، الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ويفين اللبان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Avis Budget Egypt، بحضور الطيار/ شريف خليل، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والسيد/ عمرو العدوى رئيس قطاع الشئون التجارية والسيد/ أشرف راتب، رئيس قطاع السياحة مصر للطيران – الكرنك بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاقية عددًا من الدول العربية التي تسير إليها مصر للطيران رحلات منتظمة، من بينها الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، البحرين، الأردن، لبنان، العراق، سلطنة عُمان، المغرب، الجزائر، تونس، وليبيا، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للخدمة والوجهات المشمولة بها.

وبهذه المناسبة، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران أن هذه الاتفاقية تعكس التعاون المثمر بين الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وإحدى المجموعات ذات الانتشار العالمى، كما أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تلبي تطلعات العملاء وتواكب أفضل الممارسات العالمية في مجالي النقل الجوي والنقل السياحي، وأضاف عادل إن هذه الشراكة تهتم برفع مستوى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، لاسيما عملاء درجة رجال الأعمال، من خلال توفير حلول متكاملة تضمن لهم مزيدًا من الراحة والرفاهية طوال رحلتهم.

ومن جانبه، صرح المهندس/ هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب بأن الشراكة مع الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية تُعد إضافة قوية في تاريخ الشركة، وتأتي في ضوء الاهتمام بتقديم أعلى مستويات الخدمة لعملاء الشركة الوطنية لتقديم خدمة متكاملة ومترابطة من لحظة سفر الراكب وحتى لحظة وصوله.