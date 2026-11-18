انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي كليوباترا 2026، والذي يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والفرنسية.

بدأت فعاليات التدريب بعقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد مفاهيم العمل المشترك، وكذلك التخطيط لإدارة أعمال بحرية مشتركة والتدريب على مجابهة التهديدات البحرية والطائرات الموجهة بدون طيار، بما يسهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب.

يأتي التدريب كليوباترا 2026 في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة، لدعم وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية.

كما يأتي ذلك استمرارا لعلاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

