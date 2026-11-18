كشف الدكتور طارق رشيد، استشاري أمراض القلب وعضو اللجنة العليا للقلب بالهيئة العامة للرعاية الصحية ورئيس قسم القلب بإقليم الصعيد، عن أبرز الأسباب والعوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات، موضحًا أن هناك مجموعة من العادات اليومية والضغوط الحياتية التي قد تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة القلب.

أسباب الجلطات والموت المفاجئ

وأوضح الدكتور طارق رشيد، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة مودرن إم تي آي، أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالسيدات، مشيرًا إلى أن التدخين والسمنة يأتيان ضمن أبرز العوامل المرتبطة بزيادة احتمالات الإصابة بالجلطات القلبية، خاصة مع استمرار العادات الصحية الخاطئة وعدم الاهتمام بالوقاية.

التدخين والسمنة والضغوط النفسية

وتطرق اللقاء إلى مشكلة ضعف الوعي بمخاطر ارتفاع الكوليسترول بين المصريين، مؤكدًا أهمية الانتباه إلى مستوياته وعدم التعامل معها باعتبارها مجرد أرقام في نتائج التحاليل، لما قد يترتب عليها من مخاطر صحية تتعلق بالقلب والأوعية الدموية.

وشدد الدكتور طارق رشيد على أهمية الكشف الدوري وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، باعتبارهما من الوسائل المهمة للاكتشاف المبكر للجلطات والمشكلات الصحية المرتبطة بالقلب، لافتًا إلى أن الاطمئنان على الحالة الصحية بصورة منتظمة يساعد في اكتشاف عوامل الخطر والتعامل معها مبكرًا.

كما تناول اللقاء تأثير الضغوط الاقتصادية والنفسية على صحة الإنسان، موضحًا أنها قد تسهم في زيادة معدلات الإصابة بالجلطات وأمراض القلب والسكتات الدماغية، في ظل ما تفرضه ضغوط الحياة اليومية من أعباء على الصحة الجسدية والنفسية.

وأشار إلى أن الوجبات السريعة ونمط الحياة غير الصحي من أبرز الأسباب التي ترتبط بمخاطر الإصابة بالجلطات، في الوقت الذي تزداد فيه أهمية تغيير السلوكيات الغذائية والاهتمام بالصحة العامة للحد من عوامل الخطر.

وفيما يتعلق بحالات الموت المفاجئ، تطرق الدكتور طارق رشيد إلى وجود أسباب جينية ومشكلات قد تصيب عضلة القلب وتقف وراء بعض هذه الحالات، وهو ما يسلط الضوء على أهمية عدم إهمال الفحوصات الطبية ومتابعة صحة القلب.

ويأتي اللقاء في إطار مناقشة أبرز التحديات الصحية المرتبطة بأمراض القلب والجلطات، وتسليط الضوء على أهمية نشر الوعي بين المواطنين، والتأكيد على أن الوقاية والكشف الدوري والابتعاد عن العادات غير الصحية تمثل خطوات أساسية للحفاظ على صحة القلب.