تراجع سعر الجنيه الذهب لمستوى 46 ألف جنيه اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، ليسجل 46480 جنيها، بعد أن كان 47240 جنيها يوم أمس الثلاثاء، بخسارة قدرها 760 جنيها في يوم واحد، في ظل استمرار تراجع أسعار الذهب لجميع الأعيرة.

وجاء هذا التراجع بعد هبوط سعر الأونصة عالميا إلى أدنى مستوى في 14 شهرا، وصعود الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المصرية.

وخسر سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 108 جنيهات، ليسجل اليوم 6640 جنيها، بعد أن كان 6748 جنيها يوم أمس الثلاثاء.

وخسر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 95 جنيها، ليسجل اليوم 5810 جنيهات، بعد أن كان 5905 جنيهات يوم أمس.

وخسر سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 81 جنيها، ليسجل اليوم 4980 جنيها، بعد أن كان 5061 جنيها يوم أمس.

وخسر سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 64 جنيها، ليسجل اليوم 3873 جنيها، بعد أن كان 3937 جنيها يوم أمس.

وسجلت أوقية الذهب اليوم 206527.09 جنيه، بعد أن كانت 209886.26 جنيه يوم أمس، بخسارة قدرها 3359.17 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 46480 جنيها، بعد أن كان 47240 جنيها يوم أمس، بخسارة قدرها 760 جنيها، ليعود بذلك إلى مستوى 46 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط اليوم 6640 جنيه مصري، و121.45 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط اليوم 6087 جنيه مصري، و111.33 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم 5810 جنيه مصري، و106.27 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم 4980 جنيه مصري، و91.09 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط اليوم 3873 جنيه مصري، و70.85 دولار أمريكي.

سجل سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط اليوم 206527 جنيه مصري، و3778 دولار أمريكي.

سجل سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط اليوم 180711 جنيه مصري، و3305.33 دولار أمريكي.

سجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط اليوم 46480 جنيه مصري.