هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران روسية في مطار أنطاليا التركي، اليوم الأربعاء، عقب ورود بلاغ يفيد بوجود قنبلة على متنها، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام تركية.

وجاء الهبوط في إطار الإجراءات الأمنية المتبعة للتعامل مع التهديدات المحتملة بوجود متفجرات على متن الطائرات، فيما لم تتضمن المعلومات الأولية تفاصيل بشأن طبيعة البلاغ أو الجهة التي أطلقته، كما لم ترد تفاصيل مؤكدة عن نتائج الفحص الأمني للطائرة أو وجود متفجرات بالفعل.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية موجة من البلاغات والتهديدات المتعلقة بوجود قنابل على متن رحلات جوية، امتدت لاحقًا إلى مؤسسات إعلامية، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والتحقيق في مصادر هذه التهديدات.

موجة بلاغات كاذبة تربك حركة الطيران في أوروبا

وتأتي واقعة الطائرة الروسية في ظل موجة متصاعدة من التهديدات بوجود قنابل استهدفت رحلات جوية ومؤسسات عامة وإعلامية في عدد من الدول الأوروبية، ما دفع السلطات إلى تكثيف إجراءات التفتيش والتحقيقات الأمنية، وسط مخاوف من وجود حملة منسقة تقف وراء هذه البلاغات.

وذكرت وكالة «رويترز»، في تقرير نشرته الثلاثاء، أن أكثر من 8 آلاف تهديد كاذب بوجود قنابل استهدفت مدارس وشركات ومؤسسات عامة في أوروبا خلال نحو شهر، وفق مراجعة أجرتها الوكالة لبيانات رسمية وتقارير إعلامية ومعلومات متعلقة بالأمن السيبراني. وأشارت إلى أن التهديدات طالت أيضًا شركات طيران ومطارات ومؤسسات إعلامية، وتسببت في إخلاء مبانٍ وتعطيل بث تلفزيوني وتحويل مسارات رحلات وإلغاء أخرى.

ومن أبرز الوقائع، تحويل مسار رحلة تابعة لشركة «ويز إير» كانت متجهة من مطار لندن لوتون إلى العاصمة البلغارية صوفيا، في الثاني من نوفمبر الجاري، بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة على متنها أثناء الرحلة، لتُحوّل إلى مطار بودابست في المجر، حيث رافقتها مقاتلة مجرية من طراز «جريبن» حتى الهبوط، قبل إخضاع الطائرة للتفتيش.

ووفقًا لما أوردته تقارير إعلامية نقلًا عن السلطات المجرية والشركة، لم يُعثر على أي مواد متفجرة داخل الطائرة، واستُكملت الإجراءات الأمنية قبل مواصلة الرحلة.

وامتدت التهديدات لاحقًا إلى مؤسسات إعلامية في أوروبا، من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية «RTÉ» وشبكة «Nova TV» البلغارية، بعدما تلقتا رسائل إلكترونية تتضمن تهديدات أمنية، ما استدعى إخلاء مقار واتخاذ إجراءات احترازية.

وفي حين أثارت كثافة التهديدات تساؤلات بشأن احتمال ارتباطها بحملة منظمة أو عمليات تدخل خارجي، لم تتمكن السلطات الأوروبية، وفق التقارير المنشورة، من تحديد المسؤولين عنها أو إثبات وجود صلة مؤكدة بين جميع الوقائع، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف مصدر الرسائل والجهات التي تقف وراءها.