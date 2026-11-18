توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، استمرار الأجواء الخريفية المستقرة غدا /الخميس/ مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، لتسجل درجات الحرارة معدلات أعلى من الطبيعي بنحو درجة مئوية.

وقالت غانم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - : إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تتراوح ما بين 25 و26 درجة مئوية فيما تسجل المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ما بين 26 و27 درجة، ليسود طقس خريفي مائل للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء شمال البلاد مع إحساس بالدفء والحرارة ؛ نتيجة سطوع أشعة الشمس.

وأضافت : أن محافظات جنوب الصعيد ستظل الأعلى في درجات الحرارة حيث تتراوح العظمى بها ما بين 29 و30 درجة مئوية خلال النهار..موضحة أن الأجواء ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة فور غياب أشعة الشمس ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد خلال ساعات الليل على مختلف الأنحاء ، وتسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 16 و17 درجة مئوية بينما تنخفض في بعض المدن الجديدة إلى 14 و15 درجة.

ونصحت غانم المواطنين بعدم الانخداع بالدفء والحرارة خلال ساعات النهار، مع ضرورة الانتباه إلى نوعية الملابس، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وارتداء الملابس الخريفية أو جاكيت خفيف لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وحذرت من استمرار تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وأشارت إلى أن الشبورة المائية قد تكون أقل كثافة مقارنة بما شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين، وتبدأ في الاختفاء تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس .. مشددة على ضرورة التزام قائدي المركبات خاصة المسافرين على الطرق بالقيادة بهدوء وحذر، وتشغيل كشافات الشبورة المائية بالسيارات، مع متابعة النشرات الجوية باستمرار للتعرف على آخر مستجدات الحالة الجوية.

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار .. قالت غانم : إن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين بنسبة حدوث تصل إلى 30%، وهي أمطار غير مؤثرة، مع وجود فرص ضعيفة جدا لسقوط الأمطار على باقي مناطق الجمهورية.

ولفتت إلى أن طقس الغد سيشهد نشاطا نسبيا للرياح تتراوح سرعتها ما بين 30 و35 كيلومترا في الساعة، على مناطق من السلوم ومطروح ومحافظة الوادي الجديد، وقد يصاحبها إثارة بعض الرمال والأتربة.

وتوقعت غانم ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة يومي (الجمعة والسبت) المقبلين، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 27 و28 درجة مئوية .. مؤكدة استمرار الأجواء المستقرة على مدار الأسبوع المقبل دون وجود تغيرات جوية مقلقة.

وأكدت استمرار فرص تكون الشبورة المائية خلال الفترة المقبلة مع تراجع كثافتها مقارنة بالفترة الماضية، وإن ظلت فرص ظهورها بكثافة قائمة أحيانا على بعض الطرق .. مشددة على أهمية توخي الحذر ومتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.