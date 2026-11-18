تستعد مصر لاستقبال حدث رياضي عالمي لأول مرة في تاريخ القارة الأفريقية، عندما تستضيف العاصمة الجديدة بطولة "إير كايرو الدولية للقفز بالمظلات"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تُقام فعاليات البطولة في منطقة النهر الأخضر خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، بتنظيم الشركة المتحدة للرياضة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية.

30 فريقًا يتنافسون على كأس الفراعنة

تشهد البطولة الدولية للقفز بالمظلات مشاركة نخبة من أقوى أبطال القفز بالمظلات على مستوى العالم، يتنافسون على لقب كأس الفراعنة، من خلال منافسة قوية بين 30 فريقًا عالميًا، بمشاركة 250 رياضيًا من بينهم اللاعبين المتنافسين والحكام الدوليين.

23 دولة في نسخة استثنائية في مصر

تشهد البطولة مشاركة 23 دولة في نسخة استثنائية تاريخية في مصر، وهي دول: فرنسا - أمريكا - إسبانيا - إيطاليا - كرواتيا - البرتغال - النمسا - سويسرا - المملكة المتحدة - بولندا - بلغاريا - رومانيا - جمهورية التشيك - كندا - صربيا - فنلندا - الدنمارك - السويد - المجر - سلوفينيا، بالإضافة إلى مصر صاحبة الضيافة.

يأتي استضافة البطولة في مصر، في إطار استراتيجية الدولة لاحتضان كبرى البطولات العالمية في ظل الطفرة الإنشائية الرياضية التي تعيشها مصر، حيث شهدت السنوات الأخيرة استضافة العديد من الأحداث العالمية في مختلف الرياضات الجماعية والفردية والترفيهية.