تترقب شريحة واسعة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص تطبيق التعديلات الجديدة على حدود أجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2027، بعد إعلان رفع الحد الأقصى من 16 ألفًا و700 جنيه إلى 19 ألفًا و300 جنيه شهريًا، بزيادة تبلغ 2600 جنيه، بالتزامن مع زيادة الحد الأدنى من 2700 جنيه إلى 3200 جنيه، بارتفاع قدره 500 جنيه.

وتفتح هذه التعديلات الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن تأثيرها على قيمة المعاشات المستقبلية، وكيفية حساب المستحقات التأمينية بعد رفع الحدود الجديدة، وما إذا كانت الزيادة المعلنة تعني حصول الموظف على معاش أعلى بقيمة 2600 جنيه، أم أنها ترتبط فقط بالأجر الذي تُسدد على أساسه الاشتراكات التأمينية.

وتكمن أهمية القرار في أنه يرفع الشريحة التي يمكن احتساب الاشتراكات التأمينية على أساسها، بما قد ينعكس على قيمة المعاش عند انتهاء الخدمة، وفقًا للأجر التأميني المسجل ومدة الاشتراك وسن التقاعد، وليس بمجرد تطبيق زيادة ثابتة على جميع المعاشات.

تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية بزيادة 2600 جنيه

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تطبيق الحدود الجديدة لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2027، إذ يرتفع الحد الأقصى إلى 19 ألفًا و300 جنيه شهريًا، مقابل 16 ألفًا و700 جنيه حاليًا، بزيادة تصل إلى 2600 جنيه.

كما يرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 3200 جنيه شهريًا، بدلًا من 2700 جنيه، بزيادة تبلغ 500 جنيه.

وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث الحدود التأمينية بما يتناسب مع تطورات مستويات الأجور، ويتيح احتساب الاشتراكات على شرائح أعلى بالنسبة للعاملين الذين تتجاوز أجورهم الحدود السابقة، فضلًا عن تعديل الحد الأدنى للأجر الذي يتم التأمين عليه.

وتكشف المذكرة الصادرة عن قطاع المراجعة الداخلية والحوكمة بالإدارة العامة للتفتيش بالهيئة عن التوجه لتطبيق هذه الحدود الجديدة، بما ينعكس على الأجور التأمينية للمؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم القواعد المنظمة.

وتتمثل أبرز التغييرات في الآتي:

* الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني: يرتفع إلى 19 ألفًا و300 جنيه شهريًا بدلًا من 16 ألفًا و700 جنيه.

* قيمة الزيادة في الحد الأقصى: تبلغ 2600 جنيه شهريًا.

* الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: يرتفع إلى 3200 جنيه بدلًا من 2700 جنيه.

* قيمة الزيادة في الحد الأدنى: تصل إلى 500 جنيه شهريًا.

* موعد التطبيق: يناير 2027.

إزاي تحسب قيمة معاشك بعد قرار التأمينات؟

يتوقف حساب قيمة المعاش بعد رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني على قيمة الأجر المسجل لدى التأمينات الاجتماعية، ومدى استفادة الموظف من زيادة السقف التأميني الجديد، إلى جانب مدة الاشتراك وسن المؤمن عليه عند استحقاق المعاش.

فعلى سبيل المثال، إذا كان العامل يتقاضى أجرًا يتجاوز 16 ألفًا و700 جنيه شهريًا، وكان أجره التأميني مسجلًا عند الحد الأقصى القديم، فإن رفع السقف إلى 19 ألفًا و300 جنيه يسمح باحتساب الاشتراكات على أجر تأميني أعلى، بشرط أن يكون الأجر الفعلي خاضعًا للاشتراك وأن يتم تسجيله وفقًا للقواعد القانونية.

وفي هذه الحالة، يمكن أن يدخل جزء إضافي من الأجر في حساب الاشتراكات التأمينية، بما قد يؤدي إلى رفع متوسط الأجر المستخدم في تسوية المعاش مستقبلًا.

لكن من الضروري الانتباه إلى أن زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بمقدار 2600 جنيه لا تعني إضافة المبلغ نفسه إلى المعاش الشهري، ولا تعني حصول جميع العاملين على زيادة متساوية عند التقاعد.

ويمكن توضيح ذلك من خلال مثالين:

* موظف أجره التأميني 16 ألفًا و700 جنيه: إذا كان مؤمنًا عليه عند الحد الأقصى القديم، فقد يستفيد من رفع السقف إلى 19 ألفًا و300 جنيه، إذا كان أجره الفعلي يسمح بذلك، إذ يمكن إدخال جزء أكبر من أجره ضمن الاشتراكات التأمينية.

* موظف أجره التأميني 12 ألف جنيه: لا يستفيد تلقائيًا من كامل الزيادة البالغة 2600 جنيه، لأن أجره المسجل أقل من الحد الأقصى الجديد، ويظل أثر التعديل مرتبطًا بأجره الخاضع للاشتراك.

وبالتالي، فإن معرفة قيمة المعاش المتوقع تتطلب مراجعة الأجر التأميني المسجل، وليس الاكتفاء بمعرفة الحد الأقصى الجديد، لأن الزيادة في سقف الاشتراك لا تتحول تلقائيًا إلى زيادة مماثلة في المعاش.

كيف يحسب قانون التأمينات الاجتماعية قيمة المعاش؟

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 القواعد المنظمة لتسوية المعاشات، موضحًا طريقة احتساب أجر التسوية ومعامل حساب المعاش، بما يضمن ارتباط قيمة المستحقات التأمينية بمدة الاشتراك والأجور التي سددت عنها الاشتراكات.

وتنص المادة 22 من القانون على تحديد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك الخاضعة لأحكامه، على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي سددت الاشتراكات على أساسها، مع مراعاة الضوابط القانونية المنظمة لعملية الحساب.

أما المادة 24، فتتناول تسوية المعاش عن مدة الاشتراك وفقًا لمعامل يرتبط بسن المؤمن عليه، مع وضع حد أقصى لقيمة المعاش يصل إلى 80% من أجر أو دخل التسوية، وفقًا للضوابط والحدود القانونية المقررة.

وبناءً على هذه القواعد، فإن رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني يمكن أن يؤثر في متوسط الأجر الذي يتم الاعتماد عليه عند حساب المعاش، لكنه لا يمثل العامل الوحيد الذي يحدد قيمة المستحقات النهائية.

وتتوقف النتيجة على مجموعة من العناصر الأساسية، أبرزها:

* متوسط الأجر التأميني: وهو الأجر الذي سددت الاشتراكات على أساسه خلال مدة الاشتراك، وفقًا لقواعد التسوية القانونية.

* مدة الاشتراك التأميني: إذ تؤثر المدة التي قضاها العامل مؤمنًا عليه في تحديد قيمة المعاش المستحق.

* سن المؤمن عليه عند التقاعد: لأن معامل حساب المعاش يرتبط بالسن وفقًا للأحكام القانونية.

* الأجر المسجل لدى التأمينات: فلا يكفي أن يكون الراتب الفعلي مرتفعًا، بل يجب أن يكون الأجر الخاضع للاشتراك مسجلًا بصورة صحيحة.

* الحدود القانونية للمعاش: إذ تخضع القيمة النهائية للحدود والضوابط التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

من المستفيدون من رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك إلى 3200 جنيه؟

لا تقتصر التعديلات الجديدة على أصحاب الأجور المرتفعة، إذ يشمل القرار أيضًا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2700 إلى 3200 جنيه شهريًا، بما يؤثر على العاملين الذين تقل أجور اشتراكهم عن الحد الجديد، وفقًا للقواعد المنظمة للتأمين على الأجر.

وتستهدف هذه الخطوة رفع الحد الأدنى للأجر الذي يتم التأمين عليه، بما يتناسب مع تطورات مستويات الأجور والزيادات التي شهدتها الحدود المقررة للعاملين في قطاعات مختلفة.

ويعني ذلك أن العاملين الذين كانت اشتراكاتهم محسوبة على الحد الأدنى السابق قد تتغير أوضاعهم التأمينية مع بدء تطبيق الحد الجديد، وفقًا لطبيعة أجورهم الفعلية والضوابط القانونية.

وتكتسب هذه الزيادة أهمية خاصة بالنسبة إلى أصحاب الدخول الأقل، لأنها ترفع الحد الأدنى للأجر الذي يمكن أن تستند إليه الاشتراكات التأمينية، وهو ما قد ينعكس على الحقوق التأمينية والمعاشات المستقبلية عند توافر شروط الاستحقاق.

كما يأتي رفع الحد الأدنى بالتزامن مع زيادة الحد الأقصى، في إطار تحديث الحدود التأمينية لمواكبة التغيرات في الأجور، ودعم منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

هل يحصل أصحاب المعاشات الحاليون على زيادة 2600 جنيه؟

من أبرز النقاط التي يجب توضيحها أن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني لا يعني زيادة تلقائية في معاشات المواطنين الذين وصلوا بالفعل إلى سن التقاعد ويصرفون معاشاتهم حاليًا.

فالقرار يتعلق بالأجور التي يتم التأمين عليها للمؤمن عليهم خلال فترة عملهم، وليس بإعادة حساب المعاشات القائمة أو إضافة مبلغ ثابت إلى مستحقات أصحاب المعاشات الحاليين.

وبالتالي، فإن العامل الذي يصل إلى سن التقاعد مستقبلًا قد يستفيد من الحدود التأمينية الجديدة في حساب معاشه، إذا انطبقت عليه شروط الاستفادة، بينما لا تعني زيادة الحد الأقصى بمقدار 2600 جنيه حصوله على زيادة بالقيمة نفسها في المعاش.

كذلك لا يستفيد كل موظف من كامل الزيادة المعلنة، إذ يتحدد الأثر وفقًا للأجر الفعلي المسجل لدى التأمينات الاجتماعية، وقيمة الاشتراكات المسددة، ومدة الاشتراك، وسن المؤمن عليه عند التقاعد.

وتختلف حالة الموظف الذي يتجاوز أجره التأميني الحد الأقصى القديم عن حالة العامل الذي يقل أجره عن هذا السقف، كما تختلف الاستفادة من رفع الحد الأدنى بحسب الأجر المسجل وقواعد التأمين المطبقة عليه.

ماذا تعني الزيادة الجديدة للموظفين المقبلين على التقاعد؟

يمثل رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 19 ألفًا و300 جنيه تطورًا مهمًا بالنسبة إلى العاملين الذين تقترب أجورهم من السقف التأميني القديم أو تتجاوزه، لأنه يتيح احتساب الاشتراكات على شريحة أعلى من الأجر الخاضع للتأمين.

وقد ينعكس ذلك على قيمة المعاش المستقبلي، خاصة إذا استمر تسجيل الأجر التأميني عند مستويات أعلى وسددت الاشتراكات وفقًا للقواعد القانونية، لكن تحديد مقدار التأثير يتطلب حسابًا فرديًا لكل حالة.

أما العاملون الذين تقل أجورهم التأمينية عن الحد الأقصى، فلا يحصلون بالضرورة على استفادة مباشرة من كامل الزيادة، بينما يرتبط أثر رفع الحد الأدنى بالفئات التي تتأثر أجورها التأمينية بالحد الجديد.

وفي جميع الحالات، لا يمكن تحديد قيمة المعاش بعد التعديلات من خلال طرح أو إضافة مبلغ 2600 جنيه بصورة مباشرة، لأن قانون التأمينات يعتمد على مجموعة من المعايير المرتبطة بمتوسط الأجر ومدة الاشتراك وسن التقاعد.

وبذلك، يبدأ تطبيق الحدود الجديدة لأجر الاشتراك التأميني في يناير 2027، مع رفع الحد الأقصى إلى 19 ألفًا و300 جنيه والحد الأدنى إلى 3200 جنيه، لتصبح قيمة المعاش المستقبلي مرتبطة بالأجر التأميني المسجل ومدد الاشتراك والضوابط القانونية، وليس بقيمة الزيادة في سقف الاشتراك وحدها.

كيفية حساب المعاش

وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في مصر، يُحسب المعاش عند الخروج بقسمة مدة الاشتراك إلى فترتين رئيسيتين، ثم جمع ناتج كل فترة وفق معادلات محددة.

خطوات حساب المعاش

• حساب معاش المدة السابقة (حتى 31 ديسمبر 2019): يُحسب بناءً على متوسط الأجر التأميني المحسّن مضروباً في عدد سنوات الاشتراك السابقة ومعامل الحساب (1 ÷ 45).

• حساب معاش المدة اللاحقة (من 1 يناير 2020 حتى تاريخ الخروج): يُحسب بناءً على متوسط أجر الاشتراك التأميني الشامل خلال هذه الفترة مضروباً في سنوات الاشتراك اللاحقة ومعامل الحساب (1 ÷ 45).

• تجميع المعاش وتطبيق الحدود القانونية: يُجمع معاش الفترتين، مع مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو النسبة القصوى من أجر التسوية الأكبر، ورفعه إلى الحد الأدنى للمعاش إذا قل عنه.