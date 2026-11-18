تبحث وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إدخال تكنولوجيا طاقة الرياح البحرية إلى مصر، من خلال التعاون مع مجموعة شركات «CIP» العالمية، بهدف جذب استثمارات جديدة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، ضمن خطة التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة.

ما المقصود بطاقة الرياح البحرية؟

تكنولوجيا تعتمد على إقامة توربينات رياح في المسطحات المائية، خاصة البحار، لتوليد الكهرباء. وتتميز الرياح في المناطق البحرية بأنها غالبًا أقوى وأكثر انتظامًا من الرياح على اليابسة، ما يتيح فرصًا لإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء.

كيف تتحول الرياح البحرية إلى كهرباء؟

تدير الرياح شفرات التوربينات فتولد الكهرباء، ثم تُنقل الطاقة عبر كابلات ممتدة تحت سطح البحر إلى محطات على اليابسة، ومنها إلى شبكة الكهرباء القومية لتوزيعها على المستهلكين.

لماذا تتجه مصر إلى هذه التكنولوجيا؟

يستهدف التوجه تنويع مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وجذب استثمارات وخبرات دولية في قطاع الطاقة، إلى جانب الاستفادة من إمكانات الرياح البحرية.

ما علاقتها بخطة الكهرباء حتى 2030؟

تستهدف خطة قطاع الكهرباء إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية والرياح تصل إلى نحو 32 ألف ميجاوات بحلول عام 2030، بالتوازي مع التوسع في بطاريات تخزين الطاقة وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة.

ماذا يعني ذلك للمواطن؟

يمثل التوسع في مصادر الطاقة المتجددة خطوة نحو تنويع مصادر إمدادات الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة، لكن أثر أي مشروعات جديدة على تكلفة الكهرباء أو انتظام الخدمة يتوقف على تنفيذها وربطها بالشبكة ونتائج تشغيلها.

