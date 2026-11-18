استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، سيلفان فوريير، القنصل العام لفرنسا في مصر، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم الشراكة بين الأقصر والجانب الفرنسي.

تناول اللقاء مناقشة سبل دعم وزيادة الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى محافظة الأقصر، والتوسع في الأنشطة الثقافية والتعليمية المشتركة بين الجانبين، وجهود البعثات الأثرية الفرنسية العاملة في الأقصر وما تقوم به من دعم التراث والترميم وتطوير المواقع الأثرية، وفي مقدمتها الأعمال والمشروعات القائمة بمعابد الكرنك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعرب القنصل العام لفرنسا عن سعادته بزيارة محافظة الأقصر، مؤكدا عمق حب وتقدير الشعب الفرنسي للتاريخ والحضارة المصرية القديمة، ومؤكداً حرص فرنسا على تعزيز التبادل الثقافي والسياحي وتوسيع مجالات التعاون المشترك مع محافظة الأقصر.

من جانبه، رحب محافظ الأقصر، بالقنصل العام لفرنسا والوفد المرافق، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية والشراكة الممتدة التي تجمع بين مصر وفرنسا، مشيرا إلى أن الأقصر تعتز بالتعاون البناء مع الجانب الفرنسي، ومؤكدا على حرص المحافظة الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أي عقبات لتعزيز هذا التعاون، معربا عن تطلعه إلى زيادة تدفق الحركة السياحية الفرنسية للأقصر خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع آفاق الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات، ومعرباً عن تقديره واعتزازه بالجالية الفرنسية المقيمة في الأقصر وما تمثله من جسر للتواصل الثقافي والإنساني بين البلدين، مشيداً باندماجهم الإيجابي ومشاركتهم الفاعلة في الحياة المجتمعية بالمحافظة.