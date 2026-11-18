أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على تراجع مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 10.80 نقطة بما نسبته 0.13% ليصل إلى مستوى 8559.63 نقطة، إذ جرى تداول نحو 290 مليون سهم عبر 18 ألفا و765 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 63.4 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنحو 19.40 نقاط بما نسبته 0.23% ليصل إلى مستوى 8532.16 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 116 مليون سهم من خلال 8920 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 18.9 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو 9.53 نقطة بما نسبته 0.11% ليصل إلى مستوى 9009.71 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 173 مليون سهم عبر 9845 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 44.4 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر "رئيسي 50" انخفاضا بنحو 47.05 نقطة بما نسبته 0.49% ليصل إلى مستوى 9527.38 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 103 ملايين سهم عبر 7541 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 17.2 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "فناق" و"الكوت" و"الأنظمة" و"مدار" و"سنرجي" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "التقدم" و"المنار" و"بيت الطاقة" و"وطنية د ق" و"ديجتس" الأكثر انخفاضا.