كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة بمنطقة تل آثار أبو بللو بمحافظة المنوفية، عن جبانة أثرية تضم عددًا كبيرًا من المقابر والدفنات التي يرجع تاريخها إلى أواخر العصر المتأخر والعصر البطلمي وبدايات العصر الروماني.

كشف أثري جديد في المنوفية

وتضم الجبانة عددًا كبيرًا من التوابيت الحجرية والفخارية، إلى جانب بقايا عدد من التوابيت الخشبية، فضلًا عن عدد من المقابر المقببة المشيدة بالطوب اللبن، ومقبرة أخرى شُيدت من الداخل باستخدام الحجر الجيري.

وأكد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن هذا الكشف يأتي في إطار أعمال الحفائر والتنقيب التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار بمختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، وما تسهم به هذه الأعمال من إلقاء الضوء على جوانب جديدة من تاريخ الحضارة المصرية وتطور الممارسات الجنائزية عبر العصور التاريخية المختلفة.

وأشار الوزير إلى أهمية الكشف، لما يضمه من تنوع كبير في أنماط الدفن والتوابيت واللقى الأثرية، بما يعكس ثراء الموقع وأهميته التاريخية والأثرية، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على استمرار أعمال البحث والتنقيب والتوثيق العلمي للمواقع الأثرية، وإتاحة نتائج هذه الأعمال بما يعزز المعرفة بتاريخ مصر وحضارتها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الكشف يُعد الأول من نوعه في الموقع من حيث هذا الكم من الدفنات والتوابيت التي ظهرت في فناء دفن مفتوح، إلى جانب ما يضمه من عناصر معمارية مميزة ما زالت تمتد أسفل الرمال وكومات الرديم في اتجاهات مختلفة.

وأضاف أن الدراسات الأولية للقى الأثرية والأثاث الجنزي المصاحب للدفنات تشير إلى أن الجبانة كانت مخصصة، على الأرجح، لدفن أفراد من الطبقة المتوسطة من المجتمع، لافتًا إلى أن استكمال أعمال الحفائر والدراسة سيسهم في الكشف عن مزيد من المعلومات حول طبيعة المجتمع الذي استخدم هذه الجبانة وممارساته الجنائزية.

وقال الأستاذ محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن الدراسات الأثرية المبدئية التي أُجريت على اللقى الأثرية والتوابيت الحجرية والفخارية والدفنات المكتشفة بالموقع ترجح أن الجبانة ترجع إلى العصر البطلمي المبكر، خلال القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد، مع وجود دفنات تعود إلى نهاية العصر المتأخر.

أما الدفنات فتعكس استمرار العديد من العادات والممارسات الجنائزية التي ارتبطت بالعقيدة المصرية القديمة، وارتباطها بعدد من الآلهة والمعبودات المصرية، ومن بينها رننوت وأوزير وإيزيس وحتحور، والتي ارتبطت عبادتها في فترات مختلفة بمنطقة الطرانة وكوم أبو بللو.

وأشار إلى أن أهمية الكشف ترجع كذلك إلى موقع الجبانة داخل المنطقة الأثرية التابعة لمدينة الطرانة القديمة (Teranothis)، والتي كانت تقع عند المدخل الشرقي لوادي النطرون، الذي عُرف تاريخيًا باستخراج ملح النطرون المستخدم في عمليات التحنيط.

وأضاف أن الأعمال الأثرية السابقة أثبتت أن تاريخ الموقع يمتد إلى عصور مبكرة من التاريخ المصري، حيث تضم المنطقة أطلال المدينة القديمة ومعبدًا مكرسًا للإلهة حتحور بلقبها «سيدة الفيروز».

وأوضح أن تأريخ الجبانة المكتشفة استند إلى مجموعة من الأدلة الأثرية، من بينها التسلسل الطبقي، والفخار المكتشف، وطرز التوابيت الحجرية والفخارية، وعادات الدفن وملحقاتها، فضلًا عن العناصر المعمارية المستخدمة في تشييد المقابر، بما يسهم في تكوين صورة أوضح عن طبيعة الجبانة وتطورها خلال الفترات التاريخية المختلفة.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ مصطفى رزق، مدير عام منطقة آثار المنوفية، أن أعمال الحفائر كشفت عن طبقة سطحية تضم مئات التوابيت الحجرية، بعضها دون أغطية، والبعض الآخر مهشم بالكامل، نتيجة أعمال التخريب التي تعرض لها الموقع في فترات سابقة، وكذلك أعمال المحاجر التي شهدتها المنطقة.

وأضاف أن أعمال الحفائر أسفرت كذلك عن العثور على عدد كبير من بقايا التوابيت الفخارية بمختلف أنواعها، يحمل بعضها ملامح آدمية ذات طابع كاريكاتيري، بينما اتخذ بعضها الآخر الشكل الآدمي الصريح (Anthropoid).

وأوضح أنه عقب تنظيف محتويات هذه التوابيت، عُثر على بقايا دفنات آدمية في حالة حفظ سيئة للغاية، إلا أن دراستها كشفت عن وجود بقايا لمواد التحنيط والراتنجات، إلى جانب بقايا طبقات من الكارتوناج والجص الملون بألوان الأصفر والأحمر والأزرق والذهبي، مشيراً إلى أن الدفنات عولجت وفقًا للمعتقدات والممارسات المصرية القديمة.

وخلال أعمال الحفائر، عُثر على عدد من الألسنة ذهبية، وقرط للأذن، ودلاية لقلادة ذهبية، بالإضافة إلى عدد من الشرائح الذهبية والجعارين، فضلا عن عدد كبير من تماثيل الأوشابتي المصنوعة من الفيانس بمختلف الأشكال والأحجام، يحمل بعضها نقوشًا هيروغليفية، فضلاً عن عددًا من موائد القرابين ورؤوس تماثيل صغيرة من الحجر الجيري، وقطعًا من تماثيل التراكوتا (Tarra Cotta) على هيئة إيزيس أفروديت، بالإضافة إلى جزء من غطاء إناء من الطين المحروق مشكل على هيئة إيزيس أفروديت جالسة فوق زهرة اللوتس وترضع طفلها حربوقراط.

كما عُثر على تماثيل صغيرة على هيئة أبي الهول، وأجزاء من تماثيل حجرية للصقر حورس، وبقايا عناصر طينية مغطاة بطبقة من الجبس صُورت عليها واجهة القصر الملكي والصرحان يعلوهما أسدان رابضان متواجهان برأسي صقر يرتديان التاج المزدوج، ويضع كل منهما يده اليمنى على عمود «جد».

وضمت المكتشفات كذلك عددًا من الجعارين المصنوعة من حجر الشست، وجعرانًا من اللازورد الأزرق، وعيون الأوجات، وعددًا من التمائم الصغيرة.

كما كشفت أعمال الحفائر عن دفنتين لصقور بين التوابيت، بالإضافة إلى ثلاثة تماثيل من التراكوتا تمثل إيزيس أفروديت.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الحفائر والدراسة والتوثيق العلمي للقطع والعناصر المعمارية المكتشفة بالموقع، بما يسهم في الكشف عن المزيد من تفاصيل تاريخ الجبانة والمنطقة الأثرية المرتبطة بمدينة الطرانة القديمة.