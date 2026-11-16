وزير السياحة والآثار يزور متحف هاينان ويبحث تعزيز التعاون في مجالات العمل الأثري والمتحفي

قام السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بزيارة متحف هاينان، الذي أُنشئ عام 2008، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى مقاطعة هاينان بجمهورية الصين الشعبية، لافتتاح الجناح المصري المشارك في الدورة الحادية عشرة من معرض المتاحف الصينية والمنتجات والتكنولوجيا ذات الصلة.

ويضم المتحف مجموعات متنوعة من المعروضات التي تسلط الضوء على تاريخ المقاطعة وثقافتها وعاداتها وتقاليدها وحرفها اليدوية، إلى جانب مجموعة من الآثار المغمورة بالمياه.

وزير السياحة والآثار

وخلال الزيارة، قام الوزير بجولة داخل قاعات المتحف، اطّلع خلالها على مقتنياته وأساليب العرض المتحفي المستخدمة، كما عقد لقاءً مع مسؤولي المتحف لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المتاحف المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، ولاسيما في مجال الآثار المغمورة بالمياه، وأحدث التقنيات والأساليب المبتكرة المستخدمة في عرضها وإبراز قيمتها التاريخية والأثرية.

وتناولت المناقشات أيضًا فرص الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب العرض المتحفي، وتقديم تجارب تفاعلية تسهم في إثراء تجربة الزائرين وجذب مختلف الفئات العمرية، وخاصة الأطفال والشباب، وتشجيعهم على زيارة المتاحف والتعرف على تاريخهم وتراثهم الحضاري.

رافق الوزير خلال زيارته كل من الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والأستاذة مريم رجائي السكرتير التاني بسفارة جمهورية مصر العربية في بكين.