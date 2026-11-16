نجم الأهلي السابق : من يهاجم محمد صلاح ليس جمهور مصر الحقيقي

تحدث عادل عبد الرحمن، نجم الأهلي السابق ، عن تولي علي ماهر مهمة تدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن، ورؤيته لمستقبل المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وقال عبد الرحمن، في تصريحات عبر إذاعة «ميجا إف إم»: «الوصول إلى كأس العالم في السنوات الأخيرة لم يعد إنجازًا بسبب زيادة عدد المنتخبات، وكذلك التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، فالمعيار الحقيقي هو التتويج بالبطولة».

وأضاف: «علي ماهر قادر على تدارك الأخطاء التي وقع فيها حسام حسن، ومباراة مالاوي شهدت أداءً جيدًا من اللاعبين، لكن أزمة حسام حسن كانت في عدم مواكبة التطور الحديث، والتعامل مع تعاقب الأجيال، وهو ظلم نفسه».

وتابع: «محمد صلاح لم يكن سببًا في رحيل حسام حسن، فلا يوجد لاعب يستطيع التسبب في رحيل مدرب، وعلي ماهر يحب تقديم كرة هجومية، ومن يهاجم محمد صلاح لا يمثل جمهور مصر الحقيقي».

واختتم تصريحاته قائلًا: «محمد صلاح ثروة قومية وفخر لنا، وكنت أتمنى ألا تحدث منافسة بينه وبين حسام حسن على لقب الهداف التاريخي، لأن وجود حسام حسن مدربًا لمنتخب مصر في ظل هذه المنافسة كان من الممكن أن يؤثر عليه نفسيًا».