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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

محمد مندور يكتب: ماذا تخبرنا لغة البحر عن تاريخ العرب؟

محمد مندور
محمد مندور

العرب لم يكونوا أبناء الصحراء وحدها كما اختزلت بعض الصور النمطية تاريخهم بل كانت لهم صلات عميقة بالبحر.. تجارة وملاحة وصيدا وسكنا.

فالبحر ليس مجرد مساحة من الماء تفصل بين الشاطئ عند العرب بل هو تاريخ من الحكايات والمهن والأسفار والتجارة.. وذاكرة إنسانية تختبئ تفاصيلها في الكلمات. 

من هنا تأتي أهمية المشروع الموسوعي الجديد للدكتور سلطان العميمي الذي اختار أن يعيد قراءة علاقة العرب بالبحر من بوابة اللغة.. فأصدر موسوعته "المعجم التاريخي للمفردات البحرية في المصادر العربية المنشورة حتى القرن الرابع الهجري: دراسة سيميائية دلالية" عن منشورات القاسمي، في ستة أجزاء، بعد رحلة بحثية طويلة من الجمع والتتبع والتحليل. كما أصدر كتابا آخر وهو "معجم المفردات البحرية في قصائد شعراء الجاهلية" عن معهد الشارقة للتراث، ليضيف نافذة جديدة إلى هذا المشروع المعرفي.
وسلطان العميمي كاتب وناقد وشاعر حصل على الدكتوراه في السيميائيات وفلسفة الأدب والفنون ويرأس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وله إسهامات بحثية وأدبية متعددة في توثيق التراث الشعبي والشعر واللغة.

ما يلفت الانتباه في هذه الموسوعة أنها لا تكتفي بتفسير المفردات البحرية بل تعيد بناء عالم كامل من خلال اللغة مثل أسماء السفن وأدوات الصيد والرياح والكائنات البحرية والجزر ومغاصات اللؤلؤ وأنواعه والمهن المرتبطة بالبحر. فالموسوعة تعد محاولة لقراءة التاريخ الاجتماعي والحضاري من خلال الكلمات التي أنتجتها علاقة الإنسان ببيئته.. كما تكشف عن تداخل الثقافة البحرية والبشرية وانتقال المفردات والصور بين الساحل والبادية.. فهي تتجاوز قيمة حدود الإنجاز اللغوي والأكاديمي لتصل إلى جوهر مفهوم صون التراث.. فالكلمة ليست مجرد صوت أو معنى في قاموس وإنما وثيقة تحمل ذاكرة مهنة ومكان ومجتمع.. وقد تكون أحيانا الدليل الوحيد المتبقي على عالم اندثر.

وهنا تبرز أهمية هذا العمل الموسوعي التراثي بالنسبة إلى الأجيال الجديدة خصوصا في المجتمعات الخليجية التي شكل البحر جزءا أساسيا من هويتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولعل تجربة الكاتب والباحث سلطان العميمي تفتح الباب أمام مشروعات عربية مماثلة لتوثيق لغة النيل والصحراء والزراعة والحرف والأسواق والعمارة التقليدية.. فإذا كانت الحضارات تترك آثارها في الحجر فإنها تترك أيضا آثارها في اللغة والهوية.

محمد مندور مقالات محمد مندور لغة البحر تاريخ العرب

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