7 روائح طبيعية تكرهها الفئران وتخرجها من المنزل

يعاني بعض الأشخاص من صعوبة إخراج الفئران من المنزل ويبحثون عن طرق فعالة وآمنة وطبيعي للتخلص منها وتعد الروائح النفاذة أبرزها .

ووفقًا لما نشره موقعThe spruce نكشف لكم 7 روائح تطرد الفئران من المنزل.

زيت النعناع الفلفلي

يأتي زيت النعناع الفلفلي في مقدمة الروائح التي يُعتقد أن الفئران تنفر منها، نظرًا لرائحته القوية واحتوائه على مركب المنثول، الذي قد يسبب تهيجًا لحاسة الشم لدى القوارض، ويجعلها تتجنب الأماكن التي تنتشر فيها رائحته.

ويمكن الاستفادة منه من خلال غمس كرات صغيرة من القطن في زيت النعناع الفلفلي النقي، ثم وضعها بالقرب من مداخل المنزل وخلف الأجهزة الكهربائية وفي زوايا الخزائن، مع استبدالها كل بضعة أيام للحفاظ على قوة الرائحة.

الفلفل الحار

يُعد الفلفل الحار، وخاصة فلفل الكايين، من الروائح والمكونات التي قد تنفر منها الفئران، بسبب احتوائه على مادة الكابسيسين، المسؤولة عن مذاقه الحار وتأثيره المهيج.

ويمكن استخدام مسحوق الفلفل الحار في الشقوق والزوايا التي يُشتبه في دخول الفئران منها، مع ضرورة إبعاده عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة، وتجنب نثره في الأماكن التي قد يتسبب فيها في تهيج العينين أو الجهاز التنفسي.

الثوم

يمثل الثوم أحد الخيارات المنزلية التي يمكن الاستعانة بها لمحاولة إبعاد الفئران، إذ يحتوي على مركبات كبريتية تمنحه رائحته القوية والنفاذة، وهي من الروائح التي قد تجدها القوارض مزعجة.

ويمكن وضع فصوص الثوم المقشرة والمهروسة قليلًا بالقرب من الزوايا أو فتحات التهوية، كما يمكن إعداد منقوع الثوم بالماء واستخدامه حول المناطق التي يُحتمل مرور الفئران بها.

زيت الأوكالبتوس

يتميز زيت الأوكالبتوس برائحة قوية وحادة، تجعله من الزيوت العطرية التي يمكن استخدامها كوسيلة مساعدة لإبعاد الفئران عن بعض الأماكن داخل المنزل.

ويمكن وضع بضع قطرات منه على كرات قطنية وتوزيعها في الأقبية والمخازن والزوايا التي يصعب الوصول إليها، مع الحرص على عدم ترك الزيت في متناول الأطفال أو الحيوانات الأليفة.

القرفة

تدخل القرفة ضمن الروائح التي قد تنفر منها القوارض، بسبب رائحتها العطرية القوية، ولذلك يمكن استخدامها كوسيلة منزلية مساعدة للحد من اقتراب الفئران من بعض الأماكن.

ويمكن وضع أعواد القرفة داخل أدراج المطبخ وخزائن تخزين الطعام، أو الاستعانة بزيت القرفة العطري من خلال وضع كمية منه على كرات قطنية وتوزيعها في الأماكن المستهدفة.

الخل الأبيض

تتميز رائحة الخل الأبيض بطبيعتها الحمضية والنفاذة، وهو ما قد يجعلها مزعجة للفئران، كما يساعد استخدامه في تنظيف الأسطح والأرضيات على إزالة بعض الروائح وبقايا الطعام التي قد تجذب القوارض.

ويمكن تخفيف الخل الأبيض بالماء واستخدامه في مسح الأرضيات والأسطح بانتظام، خاصة في الأماكن التي تظهر فيها آثار وجود الفئران، مع مراعاة عدم خلطه بمواد التنظيف الأخرى.

الأمونيا

تُعد الأمونيا من الروائح شديدة النفاذية التي قد تنفر منها الفئران، ويرجع ذلك إلى أن رائحتها تشبه بعض الروائح المرتبطة بمخلفات الحيوانات، وهو ما قد يجعل القوارض تشعر بوجود خطر وتتجنب المكان.

لكن استخدام الأمونيا داخل المنزل يحتاج إلى حذر شديد، نظرًا لأبخرتها المهيجة والخطيرة، ولا يُنصح بوضعها في أوعية مكشوفة أو استخدامها بطريقة منزلية عشوائية، كما يجب عدم خلطها مطلقًا بالكلور أو أي منظفات أخرى.