اتحاد العمال يحدد شروط وآليات تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور| تفاصيل

أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7 آلاف جنيه، يأتي في سياق تنفيذ توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن ملف تحسين الأجور يرتبط بصورة مباشرة بتوفير حياة كريمة للعاملين وتحقيق الاستقرار داخل سوق العمل.

وقال عيش، في تصريحات خاصة، إن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من راتب يناير 2027 يمثل تطورًا في ملف الأجور بالقطاع الخاص، خاصة أن القرار يستهدف نحو 26.5 مليون عامل ومشتغل، يمثلون قرابة 82% من إجمالي القوى العاملة في الدولة.

وأضاف أن أهمية القرار لا تتوقف عند قيمة الزيادة المقررة، وإنما تمتد إلى ضمان وصولها إلى العاملين المستحقين، من خلال وضع آليات واضحة للتنفيذ والرقابة على المنشآت، بما يمنع التحايل على القرارات المنظمة للأجور.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن القطاع الخاص يضم نحو 4 ملايين منشأة، وهو ما يتطلب مراعاة اختلاف طبيعة الأنشطة والقدرات الاقتصادية للمنشآت، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الخدمية، التي شهدت مناقشات المجلس القومي للأجور طرح بعض التحديات المرتبطة بقدرتها على تطبيق الزيادة الجديدة.

وأشار عيش إلى أن التوافق الذي شهده اجتماع المجلس القومي للأجور بين ممثلي غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص بشأن مبدأ زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس أهمية استمرار الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، للوصول إلى معادلة تحقق حقوق العمال وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار المنشآت وقدرتها على الاستمرار والتوسع.

شروط تطبيق الحد الأدنى الجديد

و قال عيش، إن إعلان وزارة العمل إصدار كتاب دوري يتضمن ضوابط تطبيق الحد الأدنى الجديد يمثل خطوة تنظيمية مهمة، خاصة مع تولي مديريات العمل بالمحافظات مسؤولية متابعة التنفيذ داخل المنشآت من خلال التفتيش الميداني والتواصل مع العمال وأصحاب الأعمال.

وأضاف أن منظومة الشكاوى والتفتيش يجب أن تكون حاضرة بقوة خلال المرحلة المقبلة، لضمان عدم وجود فجوة بين القرارات الصادرة والتطبيق الفعلي داخل مواقع العمل، مشيرًا إلى أن العامل الذي لا يحصل على الأجر المقرر له يمكنه التقدم بشكوى إلى مديرية العمل المختصة، لتتولى الوزارة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن وجود منشآت ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى السابق البالغ 7 آلاف جنيه، وأخرى تتجاوز هذا المستوى، في مقابل وجود محاولات للتحايل وعدم الالتزام في بعض القطاعات، يؤكد ضرورة الاعتماد على نتائج التفتيش والشكاوى الفعلية في تقييم نسب الالتزام، دون تعميم حالات المخالفة على القطاع الخاص بأكمله.

وأكد عيش أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمنشآت، موضحًا أن استقرار علاقات العمل يمثل عنصرًا أساسيًا في زيادة الإنتاج وتحسين بيئة الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن العمال يمثلون أحد العناصر الرئيسية في العملية الإنتاجية، وأن تحسين مستويات دخولهم يرتبط بزيادة الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، بما ينعكس على أداء المنشآت وقدرتها على مواصلة النشاط والتوسع.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة العمل والتنظيمات النقابية وأصحاب الأعمال، لمتابعة تطبيق الحد الأدنى الجديد اعتبارًا من يناير 2027، ورصد التحديات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، بما يضمن تحقيق الهدف من القرار ووصول الزيادة إلى مستحقيها.