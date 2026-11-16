قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.. صور
ترامب: تصنيف مصر جماعة الإخوان منظمة إرهابية عمل رائع
رغم الخسارة أمام الجزائر بهدف.. منتخب مصر للناشئين يتأهل لكأس إفريقيا تحت 17 سنة
وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة
بـ 11.5 مليار دولار.. مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة
في عيد ميلاده.. إنجازات السير مجدي يعقوب العالمية والمحلية| اخترع عمليات جديدة
تعليمات عاجلة من وزير التعليم للمديريات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول2027
وزير التعليم: إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الترم الأول بقناة مدرستنا 2 .. خلال أيام
​هل الوقت مناسب لشراء الذهب في مصر اليوم؟.. خبير يجيب ويكشف أسباب التراجع الأخير
جدول مزدحم ينتظر طرابزون سبور بعد التوقف الدولي.. اعرف مواعيد المباريات
الملك سلمان يعين فهد السلمان مستشارا لوزير الدفاع ويكلف رئيس الأركان بقيادة القوات المشتركة
مليون فدان قمح.. وزير الزراعة يكشف خطة خفض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة الغذائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد العمال يحدد شروط وآليات تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور| تفاصيل

خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية
خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية
الديب أبوعلي

أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7 آلاف جنيه، يأتي في سياق تنفيذ توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن ملف تحسين الأجور يرتبط بصورة مباشرة بتوفير حياة كريمة للعاملين وتحقيق الاستقرار داخل سوق العمل.

وقال عيش، في تصريحات خاصة، إن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من راتب يناير 2027 يمثل تطورًا في ملف الأجور بالقطاع الخاص، خاصة أن القرار يستهدف نحو 26.5 مليون عامل ومشتغل، يمثلون قرابة 82% من إجمالي القوى العاملة في الدولة.

وأضاف أن أهمية القرار لا تتوقف عند قيمة الزيادة المقررة، وإنما تمتد إلى ضمان وصولها إلى العاملين المستحقين، من خلال وضع آليات واضحة للتنفيذ والرقابة على المنشآت، بما يمنع التحايل على القرارات المنظمة للأجور.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن القطاع الخاص يضم نحو 4 ملايين منشأة، وهو ما يتطلب مراعاة اختلاف طبيعة الأنشطة والقدرات الاقتصادية للمنشآت، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الخدمية، التي شهدت مناقشات المجلس القومي للأجور طرح بعض التحديات المرتبطة بقدرتها على تطبيق الزيادة الجديدة.

وأشار عيش إلى أن التوافق الذي شهده اجتماع المجلس القومي للأجور بين ممثلي غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص بشأن مبدأ زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس أهمية استمرار الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، للوصول إلى معادلة تحقق حقوق العمال وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار المنشآت وقدرتها على الاستمرار والتوسع.

شروط تطبيق الحد الأدنى الجديد

و قال عيش، إن إعلان وزارة العمل إصدار كتاب دوري يتضمن ضوابط تطبيق الحد الأدنى الجديد يمثل خطوة تنظيمية مهمة، خاصة مع تولي مديريات العمل بالمحافظات مسؤولية متابعة التنفيذ داخل المنشآت من خلال التفتيش الميداني والتواصل مع العمال وأصحاب الأعمال.

وأضاف أن منظومة الشكاوى والتفتيش يجب أن تكون حاضرة بقوة خلال المرحلة المقبلة، لضمان عدم وجود فجوة بين القرارات الصادرة والتطبيق الفعلي داخل مواقع العمل، مشيرًا إلى أن العامل الذي لا يحصل على الأجر المقرر له يمكنه التقدم بشكوى إلى مديرية العمل المختصة، لتتولى الوزارة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن وجود منشآت ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى السابق البالغ 7 آلاف جنيه، وأخرى تتجاوز هذا المستوى، في مقابل وجود محاولات للتحايل وعدم الالتزام في بعض القطاعات، يؤكد ضرورة الاعتماد على نتائج التفتيش والشكاوى الفعلية في تقييم نسب الالتزام، دون تعميم حالات المخالفة على القطاع الخاص بأكمله.

وأكد عيش أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمنشآت، موضحًا أن استقرار علاقات العمل يمثل عنصرًا أساسيًا في زيادة الإنتاج وتحسين بيئة الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن العمال يمثلون أحد العناصر الرئيسية في العملية الإنتاجية، وأن تحسين مستويات دخولهم يرتبط بزيادة الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، بما ينعكس على أداء المنشآت وقدرتها على مواصلة النشاط والتوسع.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة العمل والتنظيمات النقابية وأصحاب الأعمال، لمتابعة تطبيق الحد الأدنى الجديد اعتبارًا من يناير 2027، ورصد التحديات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، بما يضمن تحقيق الهدف من القرار ووصول الزيادة إلى مستحقيها.

اتحاد عمال مصر العاملين بالقطاع الخاص المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص الصناعات الغذائية وزارة العمل تطبيق الحد الأدنى الجديد زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور الرئيس عبد الفتاح السيسي نقابة الصناعات الغذائية العاملين بالصناعات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

وزير التربية والتعليم

لتدريب التلاميذ على الامتحانات|عقد التقييم المبدئي لأولى و2 ابتدائي.. 24 نوفمبر

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

طلب إحاطة بسبب اعتذارات وزير التعليم المتكررة عن حضور اجتماعات لجنة التعليم بالبرلمان

امام عاشور

مفاجأة بشأن إمام عاشور قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

وزارة الإسكان

الإسكان تعلن موعد انتهاء توسعات محطة مياه شطورة بسوهاج

حزب الوفد

مصادر لـ صدى البلد: إجراء انتخابات رئاسة برلمانية الوفد بالنواب في نفس توقيت انتخاب المكتب التنفيذي

النائب أحمد فرغلي

أحمد فرغلي لوزير الكهرباء: مش باصين للشارع وقاعد على مكتبك مش شايف الشارع.. وعصمت يرد: بلاش حكاية قاعد في الشارع وفي المكتب

بالصور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.. صور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.

7 روائح طبيعية تكرهها الفئران وتخرجها من المنزل

الفئران
الفئران
الفئران

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: يقولون: لو تحدّث الطير في مصر لنطق بكراهية إسرائيل!

ياسر ابراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: رحيق الشفاء والذاكرة الإنسانية.. العسل بين قدسية الوحي وعمق التاريخ

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: التأهيل الحضاري للإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: التواضع مع الشهرة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر التي في خاطري.. تتحمل تتجمل ولا تمرض

المزيد