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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
أمل مجدى

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 تراجعًا ملحوظاً بعد سلسلة من الانهيارات المتتالية ، ووصل سعر الجنيه الذهب  47560 جنيهًا للبيع، بينما سجل 47250 جنيهًا للشراء بعد ما تجاوز الـ50 ألف جنيه منذ أيام معدودة بتراجع قدره 3000 جنيه وأكثر.

سعر الذهب اليوم 

سعر الذهب عيار 24 

وسجل سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، 6795جنيهات للبيع و6750 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5945 جنيهًا للبيع، مقابل 5905 جنيهًا للشراء، ويُعد هذا العيار الأكثر انتشارًا في مصر، سواء في الشبكات والمشغولات الذهبية أو في الادخار.

أما سعر جرام الذهب عيار 18، المفضل في المشغولات العصرية، فبلغ 5096 جنيهات للبيع و 5059 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وفي السياق ذاته، سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3970جنيهًا للبيع و39545 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم (عيار 21 بوزن 8 جرامات) 47560  جنيهًا للبيع، بينما سجل 47250 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب محليًا وعالميًا

على صعيد الأسعار العالمية، سجلت أونصة الذهب نحو 3880.7 دولار.

وبلغ سعرها في السوق المحلية 211680 جنيهًا للبيع و210260جنيهًا للشراء.

سعر دولار الصاغة مقابل البنك

 بلغ سعر «دولار الصاغة» 54.55 جنيهًا، مقابل 53.68 جنيهًا في البنوك، وهو السعر الذي يستخدمه التجار في تسعير الذهب محليًا، وتؤثر حركته مباشرة في أسعار الجرام.

 

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