فستان البولكا دوت يتصدر المشهد.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة كلاسيكية من دبي

لفتت الفنانة ليلى أحمد زاهر الأنظار بإطلالة أنيقة ومميزة خلال ظهورها برفقة زوجها الفنان والمنتج هشام جمال في دبي، حيث شاركت مجموعة من الصور التي جمعت بينهما،عبر حسابها الرسمى على إنستجرام.

تفاصيل إطلالة ليلى احمد زاهر..

واختارت ليلى أحمد زاهر إطلالة يغلب عليها الطابع الكلاسيكي، حيث ظهرت بفستان طويل باللون الأسود مزين بنقاط بيضاء كبيرة، وهو تصميم البولكا دوت الذي يعد من أبرز النقوش التي تحافظ على حضورها في عالم الموضة، لما يمنحه من مزيج بين الأناقة والبساطة.

وجاء الفستان بقصة طويلة وانسيابية، مع أكمام طويلة وياقة مرتفعة نسبيا، بينما أضافت النقوش البيضاء لمسة لافتة إلى التصميم الأسود، لتظهر الإطلالة بطابع أنثوي يجمع بين الكلاسيكية والعصرية.

ونسقت ليلى الفستان مع حقيبة يد سوداء صغيرة، وحذاء أسود، واختارت تسريحة شعر مرفوعة إلى أعلى بطريقة بسيطة أبرزت ملامح وجهها، مع مكياج هادئ اعتمد على إبراز العينين وأحمر شفاه بدرجة طبيعية.

ومن الناحية الجمالية، جاءت الإطلالة بعيدة عن المبالغة في الإكسسوارات، حيث اعتمدت على بساطة التفاصيل لتمنح الفستان المساحة الأكبر للظهور، خاصة أن نقشة البولكا دوت كانت العنصر الأساسي في اللوك.

وظهرت ليلى أحمد زاهر في الصور برفقة زوجها هشام جمال، خلال تواجدهما في دبي، وسط تفاعل من الجمهور مع اللقطات التي جمعتهما، والإعجاب باختياراتها في عالم الأزياء.

وتؤكد إطلالة ليلى أحمد زاهر أن نقشة البولكا دوت من الاختيارات التي يمكن تنسيقها بأكثر من طريقة، سواء للإطلالات اليومية أو المناسبات المختلفة، خاصة عند اختيار تصميم طويل وقصة بسيطة مع إكسسوارات هادئة.