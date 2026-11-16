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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطط تقشف تضرب خدمات الأونروا.. المنظمة تدرس تسريح آلاف الموظفين

الأونروا
الأونروا
محمد على

كشف تحقيق نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن إدارة الوكالة ناقشت الاستغناء عن آلاف الموظفين الفلسطينيين، إلى جانب خطة لخفض العمليات بنسبة 10 بالمائة سنويا على مدى 5 سنوات.

تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" خططا لتسريح آلاف الموظفين وتقليص عملياتها تدريجيا، في خطوة قد تؤثر في تعليم الأطفال وعلاج المرضى وتقديم المساعدات لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وبينما تسعى الوكالة إلى مواجهة أزمتها المالية، تتصاعد المخاوف من تحول إجراءات التقشف إلى تقليص دائم لخدماتها في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

حذرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية من تحويل عقود أكثر من 3 آلاف موظف في غزة إلى عقود مؤقتة مدتها 3 أشهر، معتبرة أن الخطوة قد تمهد لإنهاء خدماتهم تدريجيا.

وقالت "لوموند"، أبلغ القائم بأعمال المفوض العام للوكالة، كريستيان سوندرز، ممثلي الدول المانحة في 27 أكتوبر باحتمال الاستغناء عن 3 آلاف إلى 4 آلاف موظف فلسطيني.

لكنه قدم للصحيفة لاحقا تقديرا أقل يتراوح بين ألفين و3 آلاف موظف، موضحا أن الإجراء لم يحسم، وأن غزة قد تكون الأشد تأثرا.

وتوظف الوكالة نحو 28 ألف شخص، غالبيتهم من الفلسطينيين، يعملون في المدارس والمراكز الصحية وبرامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية.

الأونروا تسريح آلاف الموظفين خطط تقشف اللاجئين الفلسطينيين

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