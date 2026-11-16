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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يعلن حجب تطبيق “تليجرام” في المملكة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني

الأردن يعلن حجب تطبيق “تليجرام” في المملكة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني
الأردن يعلن حجب تطبيق “تليجرام” في المملكة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني
أ ش أ

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم /الاثنين/، حجب تطبيق “تليجرام” في المملكة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين والحد من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية.

وأوضحت المديرية، في بيان، أن التطبيق أتاح مساحات يمكن أن تسهم في نشر التطرف والتشدد، وتسهيل ارتكاب الجرائم الإلكترونية، والتهديد والابتزاز، ونشر محتويات مخالفة للقانون؛ بما يؤثر على الأمن الوطني ويهدد أمن المجتمع.

ودعت المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعدم التفاعل مع الحسابات والروابط والجهات مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أية ممارسات أو محتويات مخالفة عبر القنوات الرسمية.

وشددت على أهمية دور الأسرة في متابعة استخدام الأبناء لشبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وتعزيز وعيهم بالمخاطر المرتبطة بها، وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، والاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية المتاحة.

وأكدت مديرية الأمن العام استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الجرائم والمخالفات المرتكبة عبر الفضاء الرقمي؛ بما يحفظ أمن المجتمع وسلامة أفراده.

مديرية الأمن العام الأردنية حجب تطبيق “تليجرام” تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين

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