قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهلة أسبوع لحصر الترع المتعبة.. توجيهات عاجلة من وزير الري لتطوير منظومة المياه في قنا والأقصر
وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
عمر مرموش ينافس على عرش هدافي أفريقيا.. نجم مصر يطارد الصدارة قبل موقعة الجولة الرابعة
بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027
البانيه بـ 205 جنيهات.. أسعار الفراخ والبيض الآن بالأسواق
مصر تطرح رؤيتها للسلام وإعادة الإعمار في إفريقيا أمام قمة الفرانكوفونية
الاتحاد الأوروبي: سوريا بحاجة إلى دعم عاجل لضمان استقرارها
طلب إحاطة فى النواب لتقنين التعدين الأهلي وحماية ثروات الذهب المصرية
بحبهم.. جراديشار يفاجئ جماهير الأهلي بتصريح جديد عن مستقبله
3 شروط تحسم حقوق الزوجة.. هل يجوز اشتراط عدم الزواج بأخرى؟
بعد توليه رئاسة لجنة الأمن بالكنيست.. ليبرمان يستدعي رؤساء الموساد والشاباك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1742 لسنة 2026 ، بشأن الإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء في القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يؤذن لكل من الـ21 مواطنا المدرجة أسماؤهم في البيان التالي بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

بيـــــــان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية


 طارق محمد سعد محمود بنى سويف 26/3/1985 الألمانية

إبراهيم نصحى إبراهيم على صلاح الدين الدقهلية 19/9/1991 

 ياسين أحمد محمد كمال أحمد محمد الجيزة 14/6/2004 

أحمد عبد الحميد فتحى عشوش الغربية 12/5/1987 

أحمد خميس إبراهيم على عبده الإسكندرية 22/2/1992 

 أحمد مدحت السيد الطيبى الإسكندرية 15/9/1992 

 نهال أحمد سعيد محمود محمد هيكل القاهرة 11/7/1985 

 إيمى رأفت نبيل صدقى المنيا 1/10/1997 

الطفل/ يونس خالد عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن مصطفي أسبانيا 11/12/2021 الأسبانية 

يوسف عبد الحليم الهادى محمد إبراهيم إيطاليا 3/2/2008 الإيطالية 

 عمر السحلى عبد الحليم السحلى إيطاليا 24/4/2007 

 محمد عبد المعطى عواد عقل القليوبية 3/6/1977 

محمد طارق عبد الوهاب حامد عيش المنوفية 26/5/2007 

 حاتم محمد محمد الدالى العراق 10/2/1981 السويسرية 

 عز الدين سعيد جابر محمد كامل هولندا 5/1/2005 الهولندية 

محمد عبد المجيد أبو طالب اللبودى السعودية 11/3/1982 البريطانية

 فارس المتولى المتولى أحمد السيد الدقهلية 13/2/2006 

 مصطفى محمد عزت عبد السلام بركات الإسكندرية 4/10/1974 التركية

 مصطفى عصام الدين مصطفى على حسن بدر الجيزة 28/6/2004 المجرية

 محمود حسام حسن أبو عضمة القاهرة 11/7/2000 الكندية

 إبراهيم خالد أحمد إبراهيم حمودة القاهرة 31/1/2001 «

الجريدة الرسمية الجنسية الأجنبية الجنسية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

أسعار الخضروات

موعد انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والبصل في الأسواق.. الفلاحين تجيب

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

إبراهيم سعيد ومحمد صلاح

إبراهيم سعيد يرد على منتقديه بعد تحدي محمد صلاح: تاريخي بيتكلم عنى والملعب هو الفيصل

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

استمرار أعمال رصف وتطوير طريق "التحويلة" بديروط بطول 3.5 كيلومتر لدعم السيولة المرورية ورفع كفاءة الطرق

أسيوط.. استمرار أعمال رصف وتطوير طريق التحويلة بديروط لدعم السيولة المرورية

محافظ أسيوط يسلم 51 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين

محافظ أسيوط يسلم 51 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين

المجني عليه

التصريح بدفن صغير لقى مصرعه فى حادث تصادم بالعبور

بالصور

6 أطعمة تمنحك نوما أعمق.. تنقذك من الأرق

أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق
أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق
أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق

ابتعد عنها.. أكلات لا تتناولها أثناء إصابتك بالبرد لتجنب زيادة الأعراض

اكلات ممنوعة بالبرد
اكلات ممنوعة بالبرد
اكلات ممنوعة بالبرد

أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها

أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها
أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها
أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم 16 نوفمبر بالمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد