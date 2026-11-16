بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1742 لسنة 2026 ، بشأن الإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء في القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يؤذن لكل من الـ21 مواطنا المدرجة أسماؤهم في البيان التالي بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

بيـــــــان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية



طارق محمد سعد محمود بنى سويف 26/3/1985 الألمانية

إبراهيم نصحى إبراهيم على صلاح الدين الدقهلية 19/9/1991

ياسين أحمد محمد كمال أحمد محمد الجيزة 14/6/2004

أحمد عبد الحميد فتحى عشوش الغربية 12/5/1987

أحمد خميس إبراهيم على عبده الإسكندرية 22/2/1992

أحمد مدحت السيد الطيبى الإسكندرية 15/9/1992

نهال أحمد سعيد محمود محمد هيكل القاهرة 11/7/1985

إيمى رأفت نبيل صدقى المنيا 1/10/1997

الطفل/ يونس خالد عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن مصطفي أسبانيا 11/12/2021 الأسبانية

يوسف عبد الحليم الهادى محمد إبراهيم إيطاليا 3/2/2008 الإيطالية

عمر السحلى عبد الحليم السحلى إيطاليا 24/4/2007

محمد عبد المعطى عواد عقل القليوبية 3/6/1977

محمد طارق عبد الوهاب حامد عيش المنوفية 26/5/2007

حاتم محمد محمد الدالى العراق 10/2/1981 السويسرية

عز الدين سعيد جابر محمد كامل هولندا 5/1/2005 الهولندية

محمد عبد المجيد أبو طالب اللبودى السعودية 11/3/1982 البريطانية

فارس المتولى المتولى أحمد السيد الدقهلية 13/2/2006

مصطفى محمد عزت عبد السلام بركات الإسكندرية 4/10/1974 التركية

مصطفى عصام الدين مصطفى على حسن بدر الجيزة 28/6/2004 المجرية

محمود حسام حسن أبو عضمة القاهرة 11/7/2000 الكندية

إبراهيم خالد أحمد إبراهيم حمودة القاهرة 31/1/2001 «