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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

6 أطعمة تمنحك نوما أعمق.. تنقذك من الأرق

أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق
أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق
رنا عصمت

يعاني كثيرون من صعوبة النوم والاستيقاظ المتكرر خلال ساعات الليل، رغم الشعور بالإرهاق والحاجة إلى الراحة، وقد لا ينتبه البعض إلى أن العادات الغذائية اليومية من العوامل التي يمكن أن تؤثر في جودة النوم، بداية من نوعية الوجبات وحتى توقيت تناولها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، فإن اختيار الأطعمة الغنية بالألياف والعناصر الغذائية النباتية قد يساعد على تحسين جودة النوم، خاصة عند الاعتماد على نظام غذائي متوازن يضم الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات.

واشار التقرير إلى أهمية تنويع مصادر الطعام وعدم الاعتماد على صنف واحد، إذ إن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية يوفر للجسم الألياف والمركبات الطبيعية التي تدعم وظائفه المختلفة، بما فيها العمليات المرتبطة بالنوم والراحة.

7 أطعمة تساعد على تحسين جودة النوم..

 

1- الموز

يعد الموز من الفواكه التي يمكن إدخالها ضمن النظام الغذائي اليومي، فهو يحتوي على البوتاسيوم وفيتامين B6، الذي يشارك في عمليات إنتاج بعض النواقل العصبية المرتبطة بتنظيم وظائف الجسم، كما يوفر الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة.

2- المكسرات

تحتوي المكسرات، مثل اللوز والجوز، على الدهون الصحية والألياف والمغنيسيوم، وهي عناصر غذائية مهمة لصحة الجسم ووظائف الجهاز العصبي، ويمكن تناول كمية صغيرة منها كوجبة خفيفة خلال اليوم.

3- الفاصوليا والبقوليات

تتميز الفاصوليا والبقوليات باحتوائها على الألياف والبروتين النباتي، كما توفر مجموعة من الفيتامينات والمعادن، ويساعد إدخالها في الوجبات على زيادة تنوع النظام الغذائي وتحسين جودته.

4- الخضراوات الورقية

تحتوي الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والجرجير، على المغنيسيوم ومجموعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على وظائف الجهاز العصبي والعضلات، ولذلك تعد إضافة مفيدة للوجبات اليومية.

5- الحبوب الكاملة

الشوفان والأرز البني والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة من الخيارات التي تمد الجسم بالألياف، وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أن استبدال الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة يدعم اتباع نظام غذائي متوازن.

6- الديك الرومي

يحتوي الديك الرومي على البروتين وحمض التريبتوفان الأميني، الذي يستخدمه الجسم في إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يشارك في تنظيم المزاج، كما يدخل في المسارات التي ينتج عنها هرمون الميلاتونين المرتبط بتنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

أطعمة ومشروبات يفضل الابتعاد عنها قبل النوم..

هناك بعض العادات الغذائية التي قد تجعل النوم أكثر صعوبة، خاصة تناول الوجبات الدسمة قبل الذهاب إلى الفراش بفترة قصيرة، إذ قد تسبب الشعور بالامتلاء أو الحموضة وارتجاع المريء، ما يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر وعدم الشعور بالراحة.

كما ينصح بالانتباه إلى المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة، لأن تناولها في وقت متأخر قد يؤخر الشعور بالنعاس ويؤثر في القدرة على النوم.

ويفضل أيضا عدم تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات قبل النوم، مع تجنب الإفراط في تناول الحلويات والوجبات الخفيفة المصنعة خلال ساعات الليل.

نصائح لتحسين جودة النوم..

 

لا يعتمد النوم الجيد على الطعام وحده، بل يرتبط بمجموعة من العادات اليومية التي تساعد الجسم على الانتظام في مواعيد الراحة، ومن أهمها:

- الالتزام بموعد ثابت للنوم والاستيقاظ يوميا.

- تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين خلال الساعات المتأخرة من اليوم.

-عدم تناول وجبات دسمة قبل النوم مباشرة.

- تقليل استخدام الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية قبل الذهاب إلى الفراش.

- ممارسة النشاط البدني بانتظام خلال اليوم.

- تهيئة غرفة النوم لتكون هادئة ومظلمة وذات درجة حرارة مناسبة.

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