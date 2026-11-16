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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ابتعد عنها.. أكلات لا تتناولها أثناء إصابتك بالبرد لتجنب زيادة الأعراض

اكلات ممنوعة بالبرد
اكلات ممنوعة بالبرد
ريهام قدري

مع انخفاض درجات الحرارة وانتشار نزلات البرد والإنفلونزا، يبحث كثيرون عن الأطعمة والمشروبات التي تساعدهم على التعافي سريعًا، لكن ما لا يعرفه البعض أن بعض العادات الغذائية قد تزيد الشعور بالتعب أو تهيج الحلق وتفاقم بعض الأعراض، خاصة عند الإصابة بالسعال أو التهاب الحلق أو احتقان الأنف.

ورغم أن الطعام لا يعالج نزلة البرد بمفرده، فإن اختيار الوجبات المناسبة يساعد الجسم في الحصول على العناصر الغذائية والسوائل التي يحتاجها خلال فترة المرض، بينما يُفضل الابتعاد عن بعض الأطعمة التي قد تزيد الانزعاج.

أطعمة يفضل تجنبها أثناء الإصابة بالبرد

1- الأطعمة المقلية والدسمة

تُعد الأطعمة المقلية والوجبات الغنية بالدهون من الخيارات التي يُفضل تقليلها أثناء نزلات البرد، خاصة مع وجود اضطرابات بالمعدة أو غثيان، لأنها قد تكون ثقيلة على الهضم وتزيد الشعور بعدم الارتياح.

2- الأطعمة الحارة والتوابل القوية

رغم أن بعض الأشخاص يشعرون بتحسن مؤقت في احتقان الأنف بعد تناول الأطعمة الحارة، فإن الفلفل الحار والتوابل القوية قد تسبب تهيج الحلق وزيادة السعال لدى البعض، لذلك يُفضل تجنبها إذا كانت تزيد الأعراض.

3- الحلويات والسكريات بكميات كبيرة

الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات المحلاة لا يوفر للجسم العناصر الغذائية التي يحتاجها خلال المرض، وقد يأتي على حساب تناول الفواكه والأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، لذلك يُنصح بالاعتدال فيها.

4- المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية غالبًا على كميات مرتفعة من السكر، كما أن فقاعاتها قد تزيد الانتفاخ أو تهيج الحلق لدى بعض الأشخاص، ولذلك يُفضل استبدالها بالماء والمشروبات الدافئة.

5- الأطعمة شديدة الملوحة

الإفراط في تناول رقائق البطاطس والمقرمشات والأطعمة المصنعة الغنية بالصوديوم لا يساعد على ترطيب الجسم، وقد يزيد الشعور بالعطش، لذلك من الأفضل تقليلها والاعتماد على وجبات متوازنة.

6- المشروبات التي تحتوي على الكافيين بكثرة

تناول كميات كبيرة من القهوة ومشروبات الطاقة قد يؤثر في جودة النوم، بينما يحتاج الجسم إلى الراحة خلال فترة الإصابة بالبرد، لذا يُفضل الاعتدال في الكافيين، خاصة قبل النوم.

ماذا تتناول بدلًا من هذه الأطعمة؟

خلال الإصابة بنزلات البرد، يُنصح بالاهتمام بالأطعمة سهلة الهضم والغنية بالعناصر الغذائية، ومنها:

- شوربة الدجاج الدافئة للمساعدة على الحصول على السوائل وتخفيف الشعور باحتقان الأنف مؤقتًا.

- البرتقال والجوافة والكيوي كمصادر لفيتامين C.

- الزبادي إذا كان مناسبًا للمصاب ولا يسبب له زيادة الإحساس بانزعاج الحلق.

- الخضراوات المطهية للحصول على الفيتامينات والمعادن.

- العسل مع مشروب دافئ لتهدئة السعال لدى البالغين والأطفال فوق عمر عام واحد.

نصائح تساعدك على التعافي من البرد

احرص على شرب الماء والسوائل بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة، وتناول وجبات متوازنة دون إجبار نفسك على كميات كبيرة من الطعام.

مع انخفاض درجات الحرارة وانتشار نزلات البرد والإنفلونزا، يبحث كثيرون عن الأطعمة والمشروبات التي تساعدهم على التعافي سريعًا، لكن ما لا يعرفه البعض أن بعض العادات الغذائية قد تزيد الشعور بالتعب أو تهيج الحلق وتفاقم بعض الأعراض، خاصة عند الإصابة بالسعال أو التهاب الحلق أو احتقان الأنف.

ورغم أن الطعام لا يعالج نزلة البرد بمفرده، فإن اختيار الوجبات المناسبة يساعد الجسم في الحصول على العناصر الغذائية والسوائل التي يحتاجها خلال فترة المرض، بينما يُفضل الابتعاد عن بعض الأطعمة التي قد تزيد الانزعاج.

أطعمة يفضل تجنبها أثناء الإصابة بالبرد

1- الأطعمة المقلية والدسمة

تُعد الأطعمة المقلية والوجبات الغنية بالدهون من الخيارات التي يُفضل تقليلها أثناء نزلات البرد، خاصة مع وجود اضطرابات بالمعدة أو غثيان، لأنها قد تكون ثقيلة على الهضم وتزيد الشعور بعدم الارتياح.

2- الأطعمة الحارة والتوابل القوية

رغم أن بعض الأشخاص يشعرون بتحسن مؤقت في احتقان الأنف بعد تناول الأطعمة الحارة، فإن الفلفل الحار والتوابل القوية قد تسبب تهيج الحلق وزيادة السعال لدى البعض، لذلك يُفضل تجنبها إذا كانت تزيد الأعراض.

3- الحلويات والسكريات بكميات كبيرة

الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات المحلاة لا يوفر للجسم العناصر الغذائية التي يحتاجها خلال المرض، وقد يأتي على حساب تناول الفواكه والأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، لذلك يُنصح بالاعتدال فيها.

4- المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية غالبًا على كميات مرتفعة من السكر، كما أن فقاعاتها قد تزيد الانتفاخ أو تهيج الحلق لدى بعض الأشخاص، ولذلك يُفضل استبدالها بالماء والمشروبات الدافئة.

5- الأطعمة شديدة الملوحة

الإفراط في تناول رقائق البطاطس والمقرمشات والأطعمة المصنعة الغنية بالصوديوم لا يساعد على ترطيب الجسم، وقد يزيد الشعور بالعطش، لذلك من الأفضل تقليلها والاعتماد على وجبات متوازنة.

6- المشروبات التي تحتوي على الكافيين بكثرة

تناول كميات كبيرة من القهوة ومشروبات الطاقة قد يؤثر في جودة النوم، بينما يحتاج الجسم إلى الراحة خلال فترة الإصابة بالبرد، لذا يُفضل الاعتدال في الكافيين، خاصة قبل النوم.

ماذا تتناول بدلًا من هذه الأطعمة؟

خلال الإصابة بنزلات البرد، يُنصح بالاهتمام بالأطعمة سهلة الهضم والغنية بالعناصر الغذائية، ومنها:

  • شوربة الدجاج الدافئة للمساعدة على الحصول على السوائل وتخفيف الشعور باحتقان الأنف مؤقتًا.
  • البرتقال والجوافة والكيوي كمصادر لفيتامين C.
  • الزبادي إذا كان مناسبًا للمصاب ولا يسبب له زيادة الإحساس بانزعاج الحلق.
  • الخضراوات المطهية للحصول على الفيتامينات والمعادن.
  • العسل مع مشروب دافئ لتهدئة السعال لدى البالغين والأطفال فوق عمر عام واحد.

نصائح تساعدك على التعافي من البرد

احرص على شرب الماء والسوائل بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة، وتناول وجبات متوازنة دون إجبار نفسك على كميات كبيرة من الطعام.

ومن المهم الانتباه إلى أن نزلات البرد غالبًا ما تتحسن مع الوقت، لكن إذا صاحبها ضيق في التنفس أو ألم بالصدر أو ارتفاع مستمر في درجة الحرارة أو تدهور واضح في الحالة، فيجب طلب المشورة الطبية.

نزلات البرد أطعمة ابتعد عنها في البرد أطعمة تزيد أعراض نزلات البرد أطعمة ممنوعة بنزلات البرد

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