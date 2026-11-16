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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ جنوب سيناء ورئيس الرعاية الصحية يبحثان توسيع خدمات التأمين الصحي الشامل

المحافظ خلال لقاءه بالدكتور احمد السبكي
المحافظ خلال لقاءه بالدكتور احمد السبكي
ايمن محمد

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق مؤتمر «صحة المواطن»، الذي يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة، وتوسيع نطاق الاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن وصول الرعاية الطبية إلى أهالي الوديان والتجمعات البدوية بمختلف المدن.

جاء اللقاء بحضور المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء.

وبحث اللقاء آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة والهيئتين، لدعم المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية، إلى جانب وضع آليات للتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية لأهالي الوديان والتجمعات البدوية، بما يحقق العدالة في إتاحة الخدمات الطبية، ويضمن وصول مظلة التأمين الصحي الشامل إلى المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية تكاتف الجهود بين المحافظة والجهات المعنية بالقطاع الصحي، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه تقديم الخدمات الطبية، مع إعطاء أولوية خاصة لأهالي الوديان والتجمعات البدوية، مشيرًا إلى أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

ومن المقرر أن يناقش مؤتمر «صحة المواطن» سبل تطوير الخدمات الصحية، ورفع كفاءة المنظومة الطبية، وتعزيز آليات وصول خدمات التأمين الصحي الشامل إلى المواطنين في مختلف أنحاء جنوب سيناء، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتحقيق الطبية العادلة لجميع أبناء المحافظة.

جنوب سيناء المحافظ السبكي التأمين الصحي الوديان

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