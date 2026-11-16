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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«أستوريا جراند» ترسو بالغردقة.. 800 سائح روسي على متن السفينة السياحية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تستقبل مدينة الغردقة، اليوم الاثنين، واحدة من الزيارات البحرية السياحية المميزة، مع وصول السفينة السياحية «أستوريا جراند» إلى ميناء الغردقة البحري، وعلى متنها نحو 800 سائح روسي، في زيارة هي الأولى للسفينة إلى المدينة، ضمن برنامج رحلتها البحرية التي تشمل عددًا من الموانئ بالمنطقة.


وتحظى الزيارة باهتمام القطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر، حيث من المقرر استقبال السفينة بحضور الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، في إطار متابعة حركة السياحة البحرية والرحلات الدولية الوافدة إلى موانئ المحافظة.


450 فردًا ضمن طاقم السفينة
ولا تقتصر الأعداد الموجودة على متن السفينة على السائحين فقط، إذ تضم «أستوريا جراند» نحو 450 فردًا من أفراد الطاقم، لتصل الأعداد الإجمالية الموجودة على متنها إلى نحو 1250 شخصًا، بين ركاب وعاملين.


وتكتسب الزيارة أهمية خاصة باعتبارها محطة جديدة ضمن برنامج الرحلات البحرية الدولية التي تربط الموانئ السياحية في المنطقة، وتمنح السائحين فرصة التعرف على المقومات السياحية التي تتمتع بها مدينة الغردقة.


193 مترًا طول السفينة السياحية
وتتميز السفينة «أستوريا جراند» بإمكانات فنية كبيرة، حيث يبلغ طولها نحو 193 مترًا، ويصل عرضها إلى 27.60 متر، فيما يبلغ غاطسها 6 أمتار، وتصل طاقتها الاستيعابية القصوى إلى نحو 1300 راكب.


ويعكس استقبال السفينة أهمية ميناء الغردقة في حركة السياحة البحرية، باعتباره أحد الموانئ التي تستقبل الرحلات السياحية الدولية، بما يدعم تنوع المنتج السياحي بالبحر الأحمر، ويضيف نشاطًا جديدًا إلى حركة السياحة الوافدة للمحافظة.
وتأتي هذه الزيارة لتسلط الضوء مجددًا على مكانة الغردقة كوجهة سياحية قادرة على استقبال مختلف أنماط السياحة، سواء السياحة الشاطئية أو الرحلات البحرية الدولية.

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة الغردقة محافظة البحر الأحمر

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