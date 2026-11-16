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كيف تعامل الهلال الأحمر المرضى الفلسطينيين.. وهكذا ودع المتعافين
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف تعامل الهلال الأحمر المرضى الفلسطينيين.. وهكذا ودع المتعافين

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبل الهلال الأحمر المصري الدفعة الأولى بعد الـ100 من الأشقاء الفلسطينيين القادمين لتلقي العلاج عبر معبر رفح، كما ودّع المتعافين خلال مغادرتهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

ورافقت فرق الهلال الأحمر المصري المتواجدة داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة، الأشقاء الفلسطينيين خلال مختلف مراحل العبور، لتقديم الدعم والمساندة لهم منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة.

وتنوعت الخدمات المقدمة بين الدعم النفسي، خاصة للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، إلى جانب توزيع الوجبات والمشروبات، وتوفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للجرحى والمرضى ومرافقيهم.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تواجده على معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، مع رفع درجات الاستعداد على مدار الساعة، لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة، دعمًا لجهود الدولة المصرية في التخفيف من معاناتهم.

الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري الفلسطينيين الأشقاء الفلسطينيين المتعافين

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