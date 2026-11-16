قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشهد فلكي بديع يزين سماء مصر| اقتران المشتري والمريخ فجر اليوم.. شاهده بالعين المجردة
جراديشار عن إمام عاشور: لاعب كسول وأناني
الأذن تعشق قبل العين أحيانا| كيف أسر رجب قلب عروسه صباح؟.. القصة الكاملة
حاملة الطائرات روزفلت تصل إلى منطقة القيادة المركزية بالشرق الأوسط
ماذا كان النبي يقرأ قبل النوم؟.. 11 سورة قصيرة لا يعرفها الكثير
عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد
تداعيات الحرب الأوكرانية.. فنلندا تفرض قيودا جديدة على دخول الروس
ضبط المتهمين واستعادة السيارة.. الأمن يفك لغز اختفاء سائق تاكسي في بورسعيد
سعيد شيمي لصدى البلد: تكريمي في القاهرة السينمائي له مذاق خاص.. فيديو
26.5 مليون عامل.. متحدث الوزراء يوضح تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه
عصام عبد الفتاح: الثقافة التحكيمية لدى أغلب الجماهير بعيدة عن ما يحدث في العالم
إبراهيم سعيد يرد على منتقديه بعد تحدي محمد صلاح: تاريخي بيتكلم عنى والملعب هو الفيصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد.. الإفتاء توضح

تغطية بعض الوجه بسبب البرد
تغطية بعض الوجه بسبب البرد
محمد شحتة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد؟ فوالدي رجل مُسِنٌّ، وعندما يذهب إلى صلاة الفجر يضع على فمه وأنفه كوفية أو ثوبًا يتقي به البرد الشديد ويصلي به، فما حكم صلاته؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز للمصلي تغطية فمه وأنفه في الصلاة بالكوفية أو غيرها مما يوضع على الوجه للتدفئة إن احتاج إلى ذلك لشدة برد أو مرض أو كِبَر سنه، وموضع الكراهة عند عدم الحاجة إليها، أو عدم وجود سبب معتبر للبسها، فإذا وجدت فإن الكراهة تُدفَعُ حينئذٍ، ومن ثمَّ فما يفعله والدُكَ جائز شرعًا، ولا حرج فيه، وصلاته صحيحة مجزئة.

تغطية الفم والأنف في الصلاة

قد نهى الشرع الشريف المصلي -رجلًا كان أو امرأة- عن تغطية الفم والأنف حال صلاته؛ لما فيه من شغل المصلي عن الخشوع وحُسن إكمال القراءة وكمال السجود؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْلِ في الصلاة، وأنْ يُغَطِّيَ الرجلُ فاه» أخرجه الأئمة: أبو داود والتِّرْمِذِي وابن ماجه والبَيْهَقِي، وابن حبان، والحاكم.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَثَوْبُهُ عَلَى أَنْفِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَطْمُ الشَّيْطَانِ» أخرجه الطَّبَرَاني في "المعجم الكبير".

وذكرت دار الإفتاء، أن المراد بالنهي الوارد في هذه الأحاديث كما نصَّ عليه جمهور الفقهاء نهي الكراهة التنزيهية لا التحريمية، فلا تمنع صحة الصلاة، وهذا النهي ليس على إطلاقه؛ إذ إنَّ الفقهاء أجازوا للمصلي أن يغطي فاه بيده إذا عرض له التثاؤب في الصلاة، التزامًا بالأدب في مناجاة الله، ودفعًا للأذى عنه، استدلالًا بما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ» أخرجه الإمام مسلم.

دار الإفتاء تغطية بعض الوجه الصلاة البرد الشديد صلاة الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

هيئة الدواء

شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

الطقس في مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: الليلة 2 صباحا ضباب يغطي الطرق.. توخوا الحذر أثناء القيادة

مرتبات

المرتب هيزيد 1500 جنيه.. الحكومة تفاجئ ملايين العاملين بالقطاع الخاص والتطبيق يناير 2027

علي ماهر

«خمسة وخميسة».. علي ماهر وش السعد على الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

بالأسماء..وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لقيادات مديريات 7 محافظات

فصل طلاب

جامعة الدلتا تفصل 8 طلاب نهائيًا بعد تحقيقات في مخالفات للقيم والأعراف

ترشيحاتنا

أسامة عبدالحي نقيب الأطباء

أسامة عبد الحي من قنا يحدد 3 عناصر أساسية لإعداد طبيب كفء

تنسيقية الاحزاب

تنسيقية الأحزاب تناقش دور الشباب في التنمية الإفريقية وآليات بناء الشراكات القارية

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تحقق إنجازًا دوليًا جديدًا.. مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة

بالصور

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

تسلا تطرح "سايبر كاب" للبيع بسعر 30 ألف دولار.. اشتراك شهري إلزامي وقيود على الاستخدام

سايبر كاب
سايبر كاب
سايبر كاب

فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: أتمنى أشتغل مع محمد رمضان عشان بيعلي اى حد معاه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد