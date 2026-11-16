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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جراديشار عن إمام عاشور: لاعب كسول وأناني

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

تحدث السلوفيني نيتس جراديشار، لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، عن إمام عاشور، نجم الفريق الأحمر، مشيدًا بالإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها، مؤكدًا إعجابه بأسلوبه داخل الملعب، رغم وجود بعض الملاحظات على سلوكه خلال التدريبات.

وقال جراديشار، خلال تصريحات تلفزيونية، إن إمام عاشور يمتلك قدرات مميزة تجعله واحدًا من اللاعبين أصحاب التأثير الكبير داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه يستمتع بمشاهدة طريقة لعبه، ويقدر المهارات والإمكانيات التي يتمتع بها اللاعب.

وأضاف المهاجم السلوفيني أن إمام عاشور لاعب مدهش، ويملك شخصية فنية مختلفة، كما أن أسلوبه في التعامل مع الكرة يجعله لاعبًا ممتعًا بالنسبة لزملائه، لافتًا إلى أنه يحب الطريقة التي يؤدي بها المباريات، وما يمتلكه من قدرات على صناعة الفارق.

جراديشار ينتقد سلوك إمام عاشور في التدريبات

وفي المقابل، لم يتجاهل جراديشار توجيه بعض الانتقادات إلى نجم الأهلي، حيث أشار إلى أنه كان يشعر أحيانًا بأن إمام عاشور لا يقدم المجهود المطلوب خلال التدريبات، واصفًا إياه بالكسول في بعض الأوقات، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها.

وأوضح لاعب سيراميكا الحالي أن إمام عاشور ظهر في بعض المواقف بصورة اتسمت بالأنانية، وهو ما قد يؤثر على استفادة الفريق من قدراته وإمكاناته الفنية، خاصة أن اللاعب يمتلك الجودة التي تؤهله لتقديم مستويات أفضل.

رسالة جراديشار إلى نجم الأهلي

واختتم جراديشار حديثه بالتعبير عن أمنيته في استعادة إمام عاشور لأفضل مستوياته، والعودة إلى الالتزام والاجتهاد في التدريبات بالشكل الذي كان عليه سابقًا.

وأكد أن اللاعب يمتلك كل المقومات التي تساعده على التألق، لكنه يحتاج إلى التركيز والعمل بصورة أكبر، حتى يتمكن من استغلال موهبته بالشكل الأمثل، ومواصلة تقديم المستويات المنتظرة منه مع الأهلي.

وتأتي تصريحات جراديشار لتسلط الضوء على شخصية إمام عاشور الفنية وسلوكه في التدريبات، في ظل التطلعات الجماهيرية لاستعادة اللاعب أفضل مستوياته، ومواصلة التألق بقميص الفريق الأحمر

جراديشار امام عاشور الاهلي سيراميكا كليوباترا اخبار الرياضة

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