تطورات حسم مستقبل أشرف بن شرقي مع الأهلي.. وموعد جديد لقرار التجديد

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطور جديد في مفاوضات تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بعدما طلب وكيل اللاعب تأجيل حسم الملف إلى شهر فبراير المقبل.

تطورات حسم مستقبل أشرف بن شرقي مع الأهلي

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن وكيل بن شرقي طلب من إدارة الكرة بالنادي الأهلي منحه مهلة حتى فبراير المقبل، من أجل الاستقرار على موقف اللاعب النهائي بشأن الاستمرار مع الفريق وتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المقابل المالي يمثل العقبة الأبرز أمام إتمام الاتفاق، في ظل حصول اللاعب على راتب سنوي يصل إلى مليوني يورو، ورفضه حتى الآن الموافقة على تخفيض مطالبه المالية، وهو ما يعقد موقف المفاوضات بين الطرفين.

وتسعى إدارة الأهلي إلى حسم ملف التجديد مبكرًا، لتجنب الدخول في حسابات معقدة بشأن مستقبل اللاعب، خاصة في ظل أهمية بن شرقي ضمن الخيارات الهجومية للفريق.

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تطورات جديدة في المفاوضات، على أن يكون شهر فبراير الموعد المحدد لاتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار النجم المغربي داخل القلعة الحمراء أو فتح الباب أمام سيناريوهات أخرى.