قرار حاسم من الأهلي حول استمرار عبد الله أقطاي مع الفريق

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات جديدة بشأن مستقبل عبد الله أقطاي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وموقفه من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الأنباء المتداولة حول إمكانية خروجه على سبيل الإعارة.

قرار حاسم من الأهلي يحسم مصير عبد الله أقطاي

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أبلغ وائل جمعة مدير الكرة، والمغربي الحسين عموتة المدير الفني، بصعوبة الموافقة على إعارة اللاعب في يناير المقبل، مع الاتجاه نحو الإبقاء عليه داخل صفوف الفريق.

وأوضح أن عبد الحفيظ يرى أن رحيل أقطاي في الوقت الحالي لن يكون القرار الأنسب، خاصة أن اللاعب لم يحصل على فرصته كاملة للمشاركة وإظهار إمكاناته الفنية، وهو ما يستدعي منحه مساحة أكبر قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

وأشار المصدر إلى أن هناك رغبة في تقييم مستوى المهاجم بصورة أكثر دقة خلال الفترة المقبلة، بدلًا من الاستغناء عن خدماته قبل حصوله على فرصة حقيقية لإثبات قدراته.

ومن المنتظر أن يستقر الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة على الموقف النهائي للاعب، وفقًا لاحتياجات الفريق ورؤيته الفنية خلال المرحلة المقبلة، في ظل تمسك بعض الأصوات داخل النادي باستمرار أقطاي وعدم التعجل في إعارته.