عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

تحدث الفنان عمرو محمد رياض عن إمكانية تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وما زال يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور، موضحًا أن فكرة العودة بالعمل ليست سهلة في ظل ارتباط المشاهدين بأبطاله الأصليين.

وأشار عمرو محمد رياض، خلال لقائه في بودكاست «Boom Shoot»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم المذيعة تقى الجيزاوي، إلى أن وجود الفنانة عبلة كامل والفنان الراحل نور الشريف يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح العمل، وأن تقديم جزء جديد دون وجودهما يضع صناع العمل أمام تحدٍ كبير.

وأكد أن عبلة كامل لها مكانة خاصة لدى الجمهور، وأن غيابها يجعل فكرة استكمال المسلسل صعبة، خاصة أن المشاهدين ارتبطوا بشخصية فاطمة كشري وبالأجواء التي قدمها العمل، وهو ما يجعل الاقتراب من تجربة بهذا الحجم مسؤولية كبيرة.

ويظل مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التي تركت بصمة لدى الجمهور، بفضل قصته وأداء أبطاله، وعلى رأسهم نور الشريف وعبلة كامل، وهو ما يجعل فكرة تقديم جزء ثانٍ منه محل اهتمام وتساؤل دائم من المشاهدين.

عمر محمد رياض: أتمنى أشتغل مع محمد رمضان عشان بيعلي اى حد معاه

وكشف الفنان عمرو محمد رياض عن النجوم الذين يتمنى التعاون معهم في أعمال فنية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الفنان يحيى الفخراني يمثل حلمًا كبيرًا بالنسبة له في الدراما، بينما يتمنى العمل مع الفنان محمد رمضان في السينما.

وقال عمرو محمد رياض، خلال لقائه في بودكاست «Boom Shoot»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم المذيعة تقى الجيزاوي: «أنا في الدراما نفسي أشتغل مع أستاذ يحيى الفخراني، هيبقى حلم كبير بالنسبة لي، وفي السينما ممكن أقول أستاذ محمد رمضان».

وأضاف: «محمد رمضان نجم كبير جدًا، وكون إنك تشتغل معاه ده بيعلي الواحد 180 درجة، والناس كلها بتحبه، وأعماله دايمًا ناجحة، وهو ممثل كبير جدًا ممكن أستفيد منه، ويا رب يكون لينا نصيب نشتغل مع بعض».

وعن الانتقادات والهجوم الذي يتعرض له محمد رمضان، أوضح عمرو محمد رياض أن النقد جزء طبيعي من ضريبة النجومية، لافتًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تضخم الأمور في أحيان كثيرة، قائلًا: «مفيش نجم مبيكونش عليه نقد أو هجوم، دي ضريبة إنك تكون نجم، والسوشيال ميديا بتهول كل حاجة».

عمرو محمد رياض: كلمت دكتور نفسي عشان أحضر لشخصيتي في «تروما»

كشف الفنان عمرو محمد رياض كواليس تحضيره لشخصيته في فيلم «تروما»، الذي يخوض من خلاله أولى بطولاته السينمائية، موضحًا أن الدور كان من أصعب التجارب التي خاضها بسبب طبيعة الشخصية وما تعانيه من اضطرابات نفسية وهلاوس.

وقال عمرو محمد رياض، خلال لقائه في بودكاست «Boom Shoot»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقدمه المذيعة تقى الجيزاوي، إن الفيلم كان تجربة ممتعة بالنسبة له، رغم صعوبة الشخصية التي يقدمها، مضيفًا: «أنت بتلعب دور ولد عنده انفصام وعنده هلاوس، فده شغل كبير جدًا وصعب ومحتاج تحضير».

وأضاف أنه استعان بطبيب نفسي لفهم طبيعة المرض والحالة التي تمر بها الشخصية، موضحًا: «أول ما حاتم قالي على الفيلم كنت مبسوط جدًا بالورق والتجربة، ودي أول بطولة ليا، بس كنت خايف لأن الدور محتاج تحضير كبير، فكلمت دكتور نفسي واداني خبرات كتير عن الشخصية ومرض الانفصام والأمراض النفسية».

وتابع: «التحضير كان صعب، بس عايز أقولك إنه كان أمتع من التصوير، لأني اكتسبت منه خبرات وحاجات مكنتش هبحث عنها أو أتعلمها لو الدور ده مجاليش».

وأشار عمرو إلى أنه حاول البحث عن نقاط مشتركة بينه وبين الشخصية، رغم اختلافهما الكبير، لافتًا إلى أنه اكتشف وجود صفة الاندفاع بينهما، وقال: «حسيت إن الشخصية عندها شوية اندفاع، وأنا ساعات ممكن أبقى مندفع شوية، وده من العيوب اللي عايز أبطلها عندي، فدي كانت حاجة لمستها في الشخصية».

وعن أكثر ما جذبه للفيلم، أوضح أن فكرته تتناول قضية مهمة تمس البيوت المصرية، وهي تأثير التربية الخاطئة على الأطفال، مشيدًا بوجود مزيج من أصحاب الخبرة والوجوه الشابة في العمل، ومن بينهم الفنانة سلوي محمد علي ومنصور أمين وملك السعدني.

كما وجه عمرو محمد رياض الشكر للمخرج حاتم، الذي تولى تأليف الفيلم وإخراجه وإنتاجه، مشيرًا إلى أن العمل مر بمراحل طويلة من التحضير والتصوير، وشهدت رحلته لحظات من الإحباط بسبب عدم وضوح مصيره ومكان عرضه.

وعن ردود فعل الجمهور، كشف عمرو أنه لم يكن قد أقام العرض الخاص للفيلم وقت مشاهدته لأول مرة مع الجمهور في مهرجان الغردقة، مؤكدًا أن رأي المشاهدين يمثل له أهمية كبيرة، قائلًا: «رأي الجمهور أهم بالنسبة لي، مع احترامي طبعًا للعيلة والصحاب، لأن الناس مهما كانوا مخلصين وعايزين لك الخير، بتبقى دايمًا في عينهم كويس، لكن الجمهور مفيش الكلام ده».



