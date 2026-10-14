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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمر محمد رياض يكشف لـ صدى البلد شخصيته في مسلسل «إعلام وراثة»

الفنان عمر محمد رياض
الفنان عمر محمد رياض
أوركيد سامي

كشف الفنان عمر محمد رياض، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «إعلام وراثة»، الذي يخوض من خلاله تجربة فنية مختلفة، من خلال تجسيد شخصية شاب يجلس على كرسي متحرك، في إطار درامي اجتماعي تتشابك فيه الصراعات العائلية والخلافات حول المال والميراث، وسط مجموعة من الأحداث والمواقف التي تحمل الكثير من الإثارة والتشويق.

وأكد عمر محمد رياض ، أن الشخصية التي يقدمها في العمل تُعد من الشخصيات الصعبة والمركبة، نظرًا لما تحمله من أبعاد نفسية وإنسانية متعددة، موضحًا أن صعوبة الشخصية لا تقتصر على التحديات المرتبطة بالحركة، وإنما تمتد إلى شعوره بأنه مقيد في التعبير عن رأيه، وهو ما يضيف إلى الدور مساحة كبيرة من التحدي على المستوى التمثيلي.

عمر محمد رياض يتحدث عن صعوبة شخصيته في «إعلام وراثة»

وأوضح عمر محمد رياض، خلال تصريحاته  لـ«صدى البلد»، أن تجسيد شخصية شاب على كرسي متحرك يتطلب التعامل مع تفاصيل دقيقة، خاصة أن الشخصية لا تعيش فقط تحديات تتعلق بالحركة، بل تواجه أيضًا قيودًا نفسية  تؤثر على قدرتها على التعبير عن نفسها ومواقفها.

وتكمن صعوبة الدور في تقديم شخصية لها مشاعرها وصراعاتها الخاصة، وتعيش مجموعة من الضغوط التي تتداخل فيها الظروف الشخصية مع الخلافات المحيطة بها، وهو ما يمنح الشخصية أبعادًا درامية تتجاوز شكلها الخارجي.

صراعات المال والميراث في مسلسل «إعلام وراثة»

وتدور أحداث مسلسل «إعلام وراثة» في إطار اجتماعي مشوق، حيث تتصاعد الخلافات والصراعات بين الشخصيات بسبب المال والميراث، وتتشابك العلاقات العائلية مع المصالح الشخصية، لتتوالى الأحداث في سياق درامي يحمل العديد من المفاجآت.

ويعتمد العمل على مجموعة من المواقف المتشابكة التي تكشف طبيعة العلاقات بين الشخصيات، وكيف يمكن للخلافات المتعلقة بالميراث أن تفتح أبوابًا جديدة للصراع، وتضع أفراد العائلة أمام اختبارات صعبة، في ظل اختلاف المصالح وتباين وجهات النظر.

كما تمثل العلاقات الإنسانية والاجتماعية جزءًا مهمًا من الأحداث، إذ تتطور المواقف بين الشخصيات بصورة متلاحقة، بما يضيف إلى العمل حالة من التوتر الدرامي، ويمنح المشاهد فرصة لمتابعة التحولات التي تطرأ على العلاقات مع تصاعد الصراعات.

ويجمع المسلسل بين الطابع الاجتماعي وعناصر الإثارة والتشويق، من خلال الأحداث التي تتكشف تدريجيًا، والمفاجآت التي تحملها تطورات القصة، وهو ما يجعله عملًا قائمًا على تداخل الخطوط الدرامية وتنوع الشخصيات.

بطولة جماعية تجمع كوكبة من النجوم

وأشار عمر محمد رياض إلى سعادته بالمشاركة في هذا العمل، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون مع فريق المسلسل، الذي يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، في تجربة تعتمد على البطولة الجماعية وتعدد الشخصيات والخطوط الدرامية.

ويشارك في بطولة مسلسل «إعلام وراثة» كل من سهر الصايغ، وعمرو عبد الجليل، وانتصار، وإسلام جمال، وأحمد فهيم، إلى جانب الفنان عمر محمد رياض، في عمل يجمع مجموعة من الأسماء التي تقدم شخصيات متنوعة تتشابك مساراتها على مدار الأحداث.

وتمنح طبيعة البطولة الجماعية مساحة لكل شخصية لتقديم جانب مختلف من الحكاية، خاصة أن العمل يتناول مجموعة من الصراعات الاجتماعية والعائلية التي تتداخل فيها المواقف، وتتغير معها طبيعة العلاقات بين الأبطال.

وأعرب عمر محمد رياض عن سعادته بالعمل مع جميع أفراد فريق المسلسل، مشيدًا بالتجربة التي تجمعه بكوكبة كبيرة من النجوم، ومؤكدًا أن المشاركة في عمل مختلف من حيث طبيعة موضوعه وشخصياته تمثل تجربة مهمة بالنسبة له.

تفاصيل مسلسل «إعلام وراثة»

مسلسل «إعلام وراثة» من تأليف كريم سرور، وإخراج أحمد عبده، وإنتاج محمد عطية الديب، وشركة دكان للإنتاج والتوزيع السينمائي.

وينتمي العمل إلى الدراما الاجتماعية التي تعتمد على تشابك العلاقات الإنسانية والصراعات العائلية، مع توظيف عناصر الإثارة والتشويق في تطور الأحداث، حيث تتصاعد المواقف بين الشخصيات، وتتوالى المفاجآت التي تكشف المزيد من جوانب الحكاية.

الفنان عمر محمد رياض اخبار الفن نجوم الفن

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