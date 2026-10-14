مصر تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار كولومبيا افتتاح "سفارة" لها في القدس المحتلة، وتؤكد رفضها القاطع لهذه الخطوة التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، ومحاولة لفرض أمر واقع يمس الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

وتؤكد مصر أن كافة الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، مشددة على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتمسك بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.