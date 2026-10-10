تراجع إنتاج كولومبيا من القهوة بنسبة 15% إلى 12.65 مليون جوال خلال عام

تراجع إنتاج كولومبيا من القهوة بنسبة 15% خلال العام الزراعي 2025-2026، ليسجل 12.65 مليون جوال، مقابل 14.87 مليون جوال في العام السابق، وفقًا لبيانات الاتحاد الوطني لمزارعي القهوة في كولومبيا.

ونقلت شبكة (كولومبيا وان) اليوم عن رئيس الاتحاد، جيرمان باهامون، قوله " إن إنتاج سبتمبر الماضي بلغ 1.215 مليون جوال، بزيادة 6% مقارنة بـ1.142 مليون جوال خلال الشهر نفسه من عام 2025، وعلى مستوى الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، انخفض الإنتاج إلى 8.95 مليون جوال، مقابل 9.97 مليون جوال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي،بتراجع نسبته 10%".

وأضاف أن الانخفاض امتد إلى الصادرات، إذ بلغت صادرات كولومبيا من القهوة 11.78 مليون جوال خلال العام الزراعي، بتراجع 12% مقارنة بالدورة السابقة، رغم ارتفاعها في سبتمبر بنسبة 9% إلى 1.172 مليون جوال، حيث صدّر الاتحاد الوطني لمزارعي القهوة، بصفته مديرًا للصندوق الوطني للقهوة، 2.54 مليون جوال خلال العام، مستحوذًا على 21.5% من إجمالي الصادرات الوطنية، مقابل 19.8% في العام السابق.

وتُعد القهوة من المحاصيل الرئيسية للاقتصاد الكولومبي، إذ يعتمد عليها نحو 560 ألف أسرة، وتُزرع على مساحة تبلغ 842 ألف هكتار موزعة على 23 من أصل 32 إدارة في البلاد. وتحتل كولومبيا المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج القهوة بعد البرازيل وفيتنام، كما تُعد أكبر منتج في العالم لقهوة أرابيكا المغسولة ذات المذاق المعتدل. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الأسواق المستوردة للقهوة الكولومبية بحصة تبلغ 38%، تليها ألمانيا وكندا بنسبة 8% لكل منهما.

وتواجه زراعة القهوة تحديات مرتبطة بالظروف المناخية وإنتاجية المزارع وربحية الأسر العاملة في القطاع، وسط أهمية الحفاظ على القدرة على تلبية الطلب في الأسواق الدولية.

وفي المقابل، سجلت صادرات كولومبيا من البن الأخضر خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 2.683 مليار دولار، بزيادة 83.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدعومة بارتفاع الأسعار العالمية للقهوة.