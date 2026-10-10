قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: استقبال الرئيس السيسي في كوريا الجنوبية وماليزيا يعكس مكانة مصر الدولية
كرم ضيافة ومشاعر نبيلة.. الرئيس السيسي يوجه رساله إلى ملك ماليزيا والشعب الرائع
مسئولة بالاتحاد الأفريقي: منتدى العلمين ناقش تحديات النزاعات وسبل تحقيق السلام والاستقرار بالقارة
اتفاق الديزل يشعل الخلاف.. الاتحاد الأوروبي يرفض تخفيف الضغط على موسكو
إصابة عدد من الأشخاص في هجوم استهدف مبنى الركاب بمطار الرياض
أسعار الخبز السياحي والفينو 2026
متحدث اللجنة المصرية لإغاثة غزة: نبدأ باستبدال الخيام المتهالكة استعدادا للشتاء
أبو تريكة يوجه رسالة للاعبين الشباب بسبب ميرينو: بطل العالم ينزل في الدقيقة 90 ويضغط بكل قوته
البنك المركزي: ارتفاع ودائع البنوك لـ17.14 تريليون جنيه في 5 شهور
الأهلي والزمالك في قمة الدوري.. تحديات القطبين قبل المواجهة 133
محافظ الجيزة يستقبل المستفيدات من رحلات العمرة المجانية المقدمة من صندوق «تحيا مصر»
إلغاء مباراة بالدوري الإسباني بسبب شغب الجماهير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع إنتاج كولومبيا من القهوة بنسبة 15% إلى 12.65 مليون جوال خلال عام

محصول القهوة
محصول القهوة
أ ش أ

 تراجع إنتاج كولومبيا من القهوة بنسبة 15% خلال العام الزراعي 2025-2026، ليسجل 12.65 مليون جوال، مقابل 14.87 مليون جوال في العام السابق، وفقًا لبيانات الاتحاد الوطني لمزارعي القهوة في كولومبيا.

ونقلت شبكة (كولومبيا وان) اليوم عن رئيس الاتحاد، جيرمان باهامون، قوله " إن إنتاج سبتمبر الماضي بلغ 1.215 مليون جوال، بزيادة 6% مقارنة بـ1.142 مليون جوال خلال الشهر نفسه من عام 2025، وعلى مستوى الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، انخفض الإنتاج إلى 8.95 مليون جوال، مقابل 9.97 مليون جوال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي،بتراجع نسبته 10%".

وأضاف أن الانخفاض امتد إلى الصادرات، إذ بلغت صادرات كولومبيا من القهوة 11.78 مليون جوال خلال العام الزراعي، بتراجع 12% مقارنة بالدورة السابقة، رغم ارتفاعها في سبتمبر بنسبة 9% إلى 1.172 مليون جوال، حيث صدّر الاتحاد الوطني لمزارعي القهوة، بصفته مديرًا للصندوق الوطني للقهوة، 2.54 مليون جوال خلال العام، مستحوذًا على 21.5% من إجمالي الصادرات الوطنية، مقابل 19.8% في العام السابق.

وتُعد القهوة من المحاصيل الرئيسية للاقتصاد الكولومبي، إذ يعتمد عليها نحو 560 ألف أسرة، وتُزرع على مساحة تبلغ 842 ألف هكتار موزعة على 23 من أصل 32 إدارة في البلاد. وتحتل كولومبيا المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج القهوة بعد البرازيل وفيتنام، كما تُعد أكبر منتج في العالم لقهوة أرابيكا المغسولة ذات المذاق المعتدل. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الأسواق المستوردة للقهوة الكولومبية بحصة تبلغ 38%، تليها ألمانيا وكندا بنسبة 8% لكل منهما.

وتواجه زراعة القهوة تحديات مرتبطة بالظروف المناخية وإنتاجية المزارع وربحية الأسر العاملة في القطاع، وسط أهمية الحفاظ على القدرة على تلبية الطلب في الأسواق الدولية.

وفي المقابل، سجلت صادرات كولومبيا من البن الأخضر خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 2.683 مليار دولار، بزيادة 83.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدعومة بارتفاع الأسعار العالمية للقهوة.

كولومبيا إنتاج كولومبيا من القهوة الاتحاد الوطني لمزارعي القهوة صادرات كولومبيا المحاصيل الرئيسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري؟.. الإفتاء: شهد له بأمرين

سعاد حسين

فى ذكراها.. قصة أزواج سعاد حسين وإصابتها بداء الشهرة

صواريخ إيران

بلومبيرج : دولة كبرى تزوّد إيران بالصواريخ لمواجهة ترامب

حسن المستكاوي وحفيده

شاهد أول ظهور لـ حسن المستكاوي بعد وعكته الصحية الأخيرة رفقة حفيده

الجيش المصري في القرآن

هل ذكر الجيش المصري في القرآن؟.. أكثر من 100 مرة مباشرة وغير مباشرة

ترشيحاتنا

إير كايرو

«إير كايرو» تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى الرياض غداً

جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالوادي الجديد

وضع حجر الأساس لمشروع تطوير بحيرة موط والغابة الشجرية بالداخلة

جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالوادي الجديد

منال عوض: التوسع في المبادرات المحلية لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

بالصور

أتليتيكو مدريد ينجو من فخ ألافيس بصعوبة

أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة يوميًا كفيلة بإصابتك بأمراض خطيرة.. أبرزها السرطان والسكري

الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة

حقيقة صادمة عن الباذنجان واحتوائه على الحديد.. لماذا يتحول لونه إلى الأسود بعد التقطيع؟

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

باللون الأخضر.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد