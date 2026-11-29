تترقب جماهير كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل، مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي آرسنال مع نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026/2027، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين في صراع المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويستضيف ملعب «الإمارات» مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى الفريق اللندني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الابتعاد بالصدارة، بينما يأمل الفريق السماوي في العودة بالنقاط الثلاث وتقليص الفارق مع المتصدر.

موقف آرسنال ومانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يدخل آرسنال المباراة متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، حقق خلالها الفوز في 9 مواجهات، وتعادل في لقاء واحد، وتلقى هزيمة واحدة، ليواصل مشواره بقوة نحو المنافسة على الاحتفاظ باللقب.

في المقابل، يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بعدما حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في مواجهة واحدة، بينما تعرض للخسارة في 3 مباريات، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الجانرز لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

وعلى مستوى الأرقام التهديفية، سجل مانشستر سيتي 22 هدفًا خلال مشواره بالمسابقة، واستقبلت شباكه 14 هدفًا، بينما أحرز آرسنال 17 هدفًا، ولم تستقبل شباكه سوى 7 أهداف، ليظهر الفريق اللندني تفوقًا دفاعيًا قبل المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي اليوم

تنطلق مباراة آرسنال ومانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة آرسنال ومانشستر سيتي، عبر قناة beIN Sports 1، ضمن تغطيتها لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026/2027.

معلق مباراة آرسنال ومانشستر سيتي

يتولى المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي مهمة التعليق الصوتي على أحداث المواجهة المرتقبة بين آرسنال ومانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من البريميرليج